超正女星逛迪士尼「蹲路邊啃雞腿」！超萌形象驚呆粉絲：好可愛

（記者洪承恩／綜合報導）中國女星趙露思在與前經紀公司銀河酷娛分道揚鑣後，正式簽約新東家虎鯨文娛，演藝事業逐步回到正軌。近日她被網友直擊現身上海迪士尼，不只戴著可愛卡通帽開心遊園，還被拍到蹲在路邊大啃雞腿，毫無偶包的畫面曝光後，立刻引發熱烈討論。

有粉絲分享，趙露思當天穿著低調休閒，頭戴星黛露或兔子造型帽，整個人狀態相當放鬆。途中她索性蹲在路旁享用比臉還大的雞腿，完全不在意形象，真實又接地氣的模樣，讓不少網友直呼「真的太可愛了」，也大讚她一點明星架子都沒有。

圖／趙露思在迪士尼樂園蹲地啃雞腿，親民的形象讓粉絲嗨翻。（翻攝微博）

這趟迪士尼行程中，趙露思身邊還有相差22歲的演員好友曾黎同行。兩人曾在戲劇中飾演母女，戲外卻成為感情深厚的忘年之交，此次一同出遊，互動自然親密，展現私下真誠的姊妹情，也讓粉絲看了相當感動。

事實上，趙露思這一年走過不少低潮。她先前因健康問題暫停工作，後來又與舊東家爆發合約糾紛，一度讓演藝事業卡關。直到主演作品交出亮眼成績，加上成立新工作室、加入新公司，才逐漸重返舞台，重新找回節奏。

前陣子她舉辦生日活動時，更一度在台上哽咽，坦言曾以為自己再也無法拍戲，感謝一路支持她的粉絲與貴人。如今再度被捕捉到自在出遊、開心吃雞腿的畫面，也被外界解讀為她走出陰霾、重新享受生活的象徵，粉絲紛紛留言希望她能繼續開心做自己。

