超正女神爆肇逃！劉樂妍竟自豪喊「我是專家」： 1年撞3次

娛樂中心／周希雯報導

曾參與第1季《乘風破浪的姐姐》中國女神級藝人金晨，被爆去年涉嫌肇事逃逸、找助理「頂包」受罰，甚至疑似騙保險，引發社會譁然。對此，舔中多年的女星劉樂妍也摻一腳發表看法，不僅得意稱自己1年撞車3次、祖上18代都保佑她，還直言「撞車也不是啥負面新聞」，不解金晨為何找人頂罪。

中國博主「頂流剋星張姐」近日接獲爆料，曾在賽車節目大秀車技的金晨，去年發生車禍、導致警示牌、房屋圍牆受損，但她和經紀人第一時間逃離現場，把助理留下來背黑鍋。雖然助理報警稱是自己肇事，不過保險公司調閱監視器發現，駕駛人是金晨，懷疑是騙保而報警；金晨隨即親自聯繫保險公司，表示這起交通事故不用保險公司理賠、同時要求撤案，保險公司這才撤銷了報案。目前金晨及經紀公司仍未回應爆料內容。

廣告 廣告

激正女神爆肇逃逼助理頂罪！舔共女星竟自豪「我是專家」：1年撞車3次

金晨被爆肇事逃逸。（圖／翻攝「頂流剋星張姐」微博）

對此，近年多次車禍的女星劉樂妍也發表看法，「我實在不是很了解，出了車禍不就是在原地打電話等警察來嘛？拿了警察認定的責任書，就可以去找保險理賠了呀。為啥要逃跑叫人頂包啊？誰開的就誰開的，反正有保險，不是嗎？我真是沒看懂，也不明白。跑的理由是什麽？」

激正女神爆肇逃逼助理頂罪！舔共女星竟自豪「我是專家」：1年撞車3次

劉樂妍稱，不解金晨為何要肇逃。（圖／翻攝「劉樂妍」微博）

劉樂妍還自爆，「我一年撞三次，三次都撞到大家建議我直接報廢的程度。出車禍，我說我是專家，應該沒人有異議吧？」，甚至自豪表示「我都覺得我是祖上18代在保佑的人，我撞車撞出來一台新車」。對此，她不理解金晨的做法，「撞車也不是啥負面新聞啊，真的不懂誒，逃跑叫人頂包的點在哪？」

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：激正女神爆肇逃逼助理頂罪！舔共女星竟自豪「我是專家」：1年撞車3次

更多民視新聞報導

葉元之護航「中國是親人」！慘遭謝震武「4連問電爆」愣住尬回

台積電「媽祖分靈」赴美設廠！TSMC大咖「神比喻」台人秒懂

才收回貓熊！中駐日使館嗨喊「歡迎日本人來中國看」遭日網灌爆

