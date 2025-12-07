超正母女！李千娜與「翻版女兒」顧穎首同台 緬懷好友小鬼、顏正國超催淚

李千娜6日在TICC舉辦出道18年來的首次大型個人演唱會「入戲」，與女兒顧穎首度母女同台。寬宏藝術x環球音樂 提供

「全能歌后」李千娜6日在TICC舉辦出道18年來的首次大型個人演唱會「入戲」。演唱會以3D沉浸式影像打造，透過「舞台變化」呼應「人生轉折」，象徵她從歌手、演員到生活的多重身分流動。老公黃尚禾和婆婆在後台照顧兒子Yellow，無法到前台欣賞演出，但女兒顧穎是演唱會驚喜嘉賓，也是母女首度同台演出。

長達150分鐘的演出中，李千娜帶來30多首曲目並換穿4套設計感十足的造型，扣緊主題「人生是一場在不同舞台、不同角色間穿梭的戲」。並以台灣廟會文化與電子花車美學為靈感，將「千娜舞台秀」結合現代藝術，打造「戲中戲的移動舞台」。

「生旦淨丑」四個角色比喻人生 女兒顧穎是驚喜嘉賓

李千娜以「生旦淨丑」四個角色比喻人生，表示自己像「武生」一樣勇敢毫無畏懼，但又像「文生」那樣灑脫，「這些看似負擔的事情，在我的世界裡，最後都會變甜的。」

演唱會最大驚喜是顧穎在〈打勾勾〉的歌聲中登場。這是母女倆首度在演唱會上同台演出飆唱，兩人相互凝視、眼眶泛淚，場面溫馨感人。歌曲結束後，李千娜秒變回媽媽身分，連珠砲問女兒：「這是妳比完賽，第一次活生生站在大家面前，站上這個舞台緊張嗎？」並幫觀眾問：「第一次跟媽媽同台的感覺是什麼？」

顧穎回應：「我覺得很激動也很緊張，這也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，非常有意義跟是一個重大任務，很替你開心、也想跟你說一聲辛苦了。」

隨後顧穎反問李千娜此刻心情，當李千娜越說越多時，顧穎忍不住提醒：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」讓李千娜抱怨：「哪有員工叫老闆下台的。」直到顧穎不好意思地表示：「媽媽，因為下一首是我要唱⋯。」李千娜才恍然大悟，趕緊脫下外套幫女兒披上，台下觀眾則驚呼她的美背超漂亮。

李千娜演唱會安排曲目緬懷好友小鬼與顏正國，現場氣氛感人。寬宏藝術x環球音樂提供

影視經典歌勾起「回憶殺」 感性謝已逝好友黃鴻升、顏正國

在嘉賓獨唱後，李千娜換上風格強烈的馬甲上衣大露22吋螞蟻腰，大跳電子花車組曲，將〈胭脂馬拄到關老爺〉〈愛情研究院〉等台語經典串燒，與舞者們演繹出熱鬧的歌舞廳氛圍。

歌單安排也有李千娜蘊藏對已逝好友的無限懷念。她獻上與「小鬼」黃鴻升共同主演偶像劇的插曲〈命中注定〉，以及如同兄長般的顏正國電影《少年吔》片尾曲〈莫忘〉。

李千娜在尾聲感性感謝所有在生命中停留過的人，也謝謝歌迷來「入戲」，讓她們想起曾經與現在正在扮演的角色，感性對歌迷表示：只要你們一直在，我就會繼續走下去。」白冰冰、王彩樺、楊貴媚、孫鵬、黃鐙輝等眾多藝人好友也到場力挺。演唱會在經典歌曲〈心花開〉的全場大合唱中，畫下完美句點。



