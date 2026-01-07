超正網紅慘淪落柬埔寨 昔認了「詐團高層女友」被挖！

娛樂中心／江姿儀報導



中國20多歲網紅「Umi」在抖音坐擁數萬粉絲的網紅，沒想到竟被目擊出現在柬埔寨，相關消息在網路上瘋傳。她臉色灰暗、神情恍惚現身柬埔寨街頭，雙腿瘀傷，疑似還有骨折狀況，手裡緊握一張疑似CT或X光檢查影像。事件曝光後，中國駐柬大使館火速出手，表示已找到人，目前就醫治療中，且聯繫上家屬。然而風波未平息，Umi過去言論再被翻出，她過去自曝曾與詐騙集團高層關係匪淺，截圖流出引發熱議。





20多歲超正網紅遭斷腿丟柬埔寨 昔自曝「詐團高層女友」被挖網驚：太炸裂了！

中國網紅「Umi」原本被男友以「柬埔寨賺錢容易」為由哄騙出國，卻不知何故淪落街頭。（圖／翻攝自微博）

根據中國媒體報導，Umi原本被男友以「柬埔寨賺錢容易」為由哄騙出國，卻不明原因淪落街頭，面容蠟黃憔悴、雙腿多處瘀傷，還疑似骨折，與先前精緻模樣判若兩人。所幸後來她被當地華人發現並帶往移民局就醫，已順利聯繫上家屬，正等待安排返國事宜。事實上，Umi在抖音擁有約2.4萬追蹤者，自稱去柬埔寨從事服務業，從2025年4月開始，影片IP位置顯示於柬埔寨，背景多數是在酒吧或室內，之後她陸續更新了10支影片，最後一則停在2025年12月，之後便完全消失。

20多歲超正網紅遭斷腿丟柬埔寨 昔自曝「詐團高層女友」被挖網驚：太炸裂了！

網友曾在Umi抖音短影音留言「盤總（詐騙園區的高階主管）女人」，沒想到Umi竟然親回「曾經是」。（圖／翻攝自 TikTok＠Umi）

然而短短不到一個月，Umi竟從外表光鮮亮麗的正妹網紅，變成在海外街頭孤身求生的淒慘模樣，震驚大批網友。如今過往事跡被翻出，2025年10月底網友曾在Umi抖音短影音留言「盤總（詐騙園區的高階主管）女人」，沒想到Umi竟然親自回覆「曾經是」，直接承認2人關係。相關內容到目前仍留在 Umi抖音 網頁上，不少網友回到該片影音下圍觀，留言直呼「剛看完太炸裂了！」。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

