超正羅賓登場！《航海王》第2季「巴洛克華克崛起」再曝新預告

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix真人版影集《航海王》第2季今(13)日正式釋出《航海王》第2季(ONE PIECE: Into the Grand Line)「巴洛克華克崛起」前導預告，揭開本季最關鍵、也最致命的全新勢力—神祕刺客秘密組織 「巴洛克華克」。預告中暗示這個組織不僅勢力龐大、行事殘酷，其成員更各自隱藏真實身分，為草帽海賊團帶來前所未有的威脅。尤其Miss All 星期天(真實身分妮可羅賓)現身，更讓粉絲直呼超正。

在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。草帽海賊團一行人將正式踏上偉大的航道，在第一個抵達的城鎮—羅格鎮遇到全新神秘刺客組織「巴洛克華克」，其中的成員之一Miss All 星期天由蕾拉阿波娃飾演，一襲白色大衣配上白色牛仔帽帥氣登場，其神秘的果實能力讓她不費吹灰之力，便讓阻擋她的海軍開始攻擊自己。

廣告 廣告

除了Miss All Sunday外，大夥也將在此遇到Miss星期三(查莉絲拉錢德蘭 飾)、Mr.3 (大衛達斯馬齊安 飾)、Mr.5(大衛達斯馬齊安 飾)與Miss黃金週(蘇菲亞安妮卡魯索 飾)等人，並在此展開精彩的對決，朝偉大的航道邁進！《航海王》第2季將於3月10日余Netflix全球獨家上線。

《航海王》第2季正式前導預告：

【看原文連結】

更多自由時報報導

木村拓哉巧遇高市早苗 一句話驚呆天王

遭脫口秀演員嘲諷口音！李多慧親認證不抽菸 「改變聲音」曝心聲

柯文哲出家了？撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網友全嚇壞

「國師」唐綺陽放重話 星象隱藏業力引爆點

