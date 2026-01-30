超正「田徑界Karina」粉絲暴漲40萬！她不賣萌直球個性 魅力席捲全球

記者王培驊／綜合報導

Netflix韓綜《單身即地獄5》熱度持續攀升，其中被網友封為「田徑界Karina」的現役田徑選手金珉志（김민지），憑藉不刻意討好、不賣萌的直率魅力，成為本季最受關注的女嘉賓之一，也被外界視為可能接棒Dex、成為新一代「單身即地獄出身明星」。

《單身即地獄5》的女嘉賓金珉志有「田徑界Karina」的封號。（圖／翻攝自IG @arb0r_day）

金珉志主項為400公尺跨欄，過去就因清秀五官與結實體態，在網路社群累積不少討論度，曾出演多檔運動綜藝，但真正讓知名度大幅躍升的關鍵，正是《單身即地獄5》。節目中，她自我形容是「看起來冷，但其實很直球，只要心動就會一直敲門的類型」，毫不掩飾情感的「直進型」性格，也讓觀眾替她貼上「本能派直球女」的標籤。

《單身即地獄5》的女嘉賓金珉志有「田徑界Karina」的封號。（圖／翻攝自IG @arb0r_day）

在節目裡，金珉志面對年下男宋承一，展開毫不拐彎的情感攻勢，「喜歡就說、在意就問」，不論是好感、吃醋或不安情緒都選擇坦率表達。近期公開的未播片段中，她與宋承一在泳池約會後短暫沉默，主動詢問「你會不會不習慣這種安靜？」兩人則回應「不是尷尬，是舒服」，自然互動引發熱烈討論。後續集數中，面對崔米娜秀態度動搖，她也直言「心怎麼這麼像蘆葦一樣搖擺」，毫不修飾的反應再次掀起話題。

《單身即地獄5》的女嘉賓金珉志不做作、不討好的個性獲得大批粉絲喜愛。（圖／翻攝自IG @arb0r_day）

節目外的金珉志，則展現出與戀愛實境秀截然不同的一面。她的社群平台幾乎被跑道、健身房與運動場佔滿，沒有精緻妝髮與濾鏡，照片多半是跑步、游泳、重量訓練，或是穿著比賽服在場上流汗的瞬間。這樣的反差魅力，反而讓她的人氣持續攀升。

數據也直接反映關注度變化。《單身即地獄5》播出前，金珉志的IG追蹤數約40萬，節目話題發酵後迅速翻倍，目前已突破80萬，成為本季公認的「最大受益者」。不少觀眾形容她「不刻意可愛卻很有說服力」、「連不在鏡頭前都很迷人」。

根據韓媒報導指出，在戀愛實境秀逐漸走向表演化、競技化的趨勢下，金珉志以「本能型存在感」成功突圍，用真實、專注與對自我身分的自信，重新改寫女嘉賓的魅力公式。《單身即地獄5》也在開播首週，登上Netflix非英語電視節目全球排行榜第2名，也掀起國際關注。

