「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年！ 對「無緣的婆婆」貝嫂評價曝光
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）近日投下核彈級爆料，指控父母多年來對他的生活與婚姻造成傷害。隨著話題延燒，外界開始回顧布魯克林的感情史，他與美國女星「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Moretz）有過一段高調轟動的戀愛，甚至一度傳出論及婚嫁。克蘿伊也曾公開分享「無緣的婆婆」貝嫂私下的真實一面，以及和貝克漢家人相處的細節。
克蘿伊曾揭貝嫂私下真實一面？ 貝克漢一家當時很團結嗎？
布魯克林和克蘿伊從2014年開始交往，當時克蘿伊17歲、布魯克林15歲歲，關係斷斷續續，一直到 2018 年正式分手。兩人交往期間高調曬愛，布魯克林曾在IG上傳一張兩人戴著對戒的合照，一度傳出他們已訂婚。
克蘿伊過去多次公開談及對貝嫂的看法，2014年她接受名嘴安迪科恩（Andy Cohen）訪問，表示「維多利亞是一個非常棒的人」，並說自己非常欣賞她的工作態度，也很喜歡她的時裝品牌。更曾穿上貝嫂品牌的衣服，出席電影活動。
克蘿伊也形容，貝克漢一家人「很棒、很團結」，總能體諒她因演藝工作要拍攝親密戲，或是不規律的行程。她大讚貝克漢夫婦「是真心的好父母，這才是最重要的事」。
克蘿伊與貝嫂互動融洽？ 分手布魯克林如今各自成家？
不過，克蘿伊也曾坦言，與貝克漢家族成員交往並不容易。她在2016年受訪時透露，戀情常被媒體瘋狂追逐，她無奈說：「狗仔會開好幾輛車跟拍，讓你連單純、可愛的小約會都很難擁有」。
儘管如此，她與貝嫂相處看上去相當融洽。兩人多次在社群網站互動，例如維多利亞曾在分享布魯克林的髮型照，拿來和漫畫角色「淘氣阿丹」（Dennis the Menace）做對比，當時她幽默標註克蘿伊，笑說：「妳到底對他的頭髮做了什麼」，互動輕鬆自然。
布魯克林與克蘿伊分手後，如今都已各自成家。布魯克林2020年與現任妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）交往、2022年結婚；克蘿伊則在2024年出櫃，2025年與模特兒女友凱特哈里森（Kate Harrison）結婚。
