超毒千金黃荷娜投案動機不單純 竟供「演藝圈涉毒名單」求減刑

有記者懷疑黃荷娜投案動機不單純，而且還拱出「演藝圈涉毒名單」換取減刑的機會。（圖／達志影像、黃荷娜IG）

南韓知名企業「南陽乳業」創辦人外孫女黃荷娜（황하나、Hwang Hana），因擁有多項毒品前科，早在2023年逃往海外，直到2025年年底才在柬埔寨機場被逮，韓國檢方積極偵辦中。不過，有消息指稱，黃荷娜為了減刑，竟拱出多位韓星身分，引起外界關注。

資深記者吳赫鎮在YouTube頻道「지릿지릿」爆料，關於黃荷娜在柬埔寨秘密生子，為了孩子才決定投案一事並非事實，其實早就和警方喬好入境時間，主動承認部分罪嫌，來換取減輕刑期的機會。

再加上黃荷娜回國出庭時，明明穿著要價上萬元的羽絨外套，卻對外喊窮，這點讓吳赫鎮質疑，有一定的經濟能力卻選擇返國投案，其背後動機並不單純。

最後，吳赫鎮表示，黃荷娜過往面對司法調查時表現精明，不太會在沒有證據的情況下檢舉。因此，他認為黃荷娜提供的這份「藝人涉毒名單」，除了換取減刑，勢必也會在韓娛颳起一波毒品風暴。

據悉，黃荷娜在2015年涉毒遭判緩刑，但在緩刑這段期間多次涉毒違法，最後被判1年8個月的有期徒刑。怎料，2023年涉毒後逃亡海外，淪為通緝犯，躲了1年多才突然說要主動投案，也讓外界感到困惑，目前被依《毒品管理法》收押，詳細案情還有待檢調單位說明。

