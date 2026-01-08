超毛！殯葬業「佛祖車」自己動了 台中女慘遭輾過

殯葬業佛祖車滑動撞傷一名婦人並波及多輛機車。（圖／東森新聞）





台中市北區崇德路一段今（8日）上午11：07分，發生一起俗稱「佛祖車」的殯葬業送體車，在無人駕駛的情況下自動滑行，1名傷者一度卡在車底受困，經警消救援後，送醫治療當中。

台中市消防局指出，獲報後立即派遣大誠分隊2車6人前往，抵達現場時發現1名56歲女性傷者，右腳掌被車壓傷但意識清楚，使用剪刀剪開褲子脫困後，送往中國附醫。

殯葬業佛祖車滑動撞傷一名婦人並波及多輛機車。（圖／東森新聞）

警方指出，自小客車駕駛陳姓男子（92年次）將車輛停放於殯儀館內通道後下車，當時車輛雖已拉起手剎車但未熄火，車輛隨後不明原因向前滑動，進而碰撞行人石姓女子（58年次）、羅姓女子（66年次）及楊姓男子（58年次）等3名行人，另波及現場停放之6部普通重型機車，造成車身不同程度損壞。

員警依法對陳男實施酒測，結果顯示無酒駕情事，陳男亦表示下車前已拉起手剎車，後續將調閱殯儀館內監視器影像，以釐清事發原因與經過。由於事故發生地點非屬道路範圍，且受傷民眾及車主均暫不提出告訴，員警現場向當事人說明相關權益後，依非道路交通事故程序完成處置。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，無論是否位於道路範圍內，停車時仍應確實熄火、拉緊手剎車，並確認車輛完全靜止後再行離開，特別是在行人往來頻繁的場所，更須提高警覺，避免因一時疏忽造成他人受傷或財物損失。

