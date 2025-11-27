超毛！瑤瑤韓國旅遊房東擅闖房間「敲門試探」爆激烈衝突

瑤瑤韓國住宿遇到房東擅闖房間。（圖／翻攝自瑤瑤黃喬歆 臉書）

藝人瑤瑤（黃喬歆）近日赴韓國旅遊，卻遭遇驚魂住宿事件。今（27）日瑤瑤在社群平台透露，19日晚間原本準備外出時，房東突然以為房內沒有人，竟直接開門進入，讓她當場嚇到不敢出門。由於擔心一離開房東又會擅自進入，她整日待在房內不敢移動，連晚餐都沒吃。直到晚間友人下班後趕往住處，才陪同她到當地警局報案，警方也隨即前往協助她搬離。

瑤瑤在臉書分享，當時房東被她當場撞見後，不但未道歉，還與她發生爭吵，她質問房東「為何未經同意就開門」，對方卻回應自己是屋主，即使房間租出去仍可自由進入，引發她強烈不滿。警方接獲報案後，也派員與她一同返回房間協助整理行李，並檢查住處是否存在攝影機等安全疑慮。儘管房東在警方到場前已離開，但她仍進到派出所做筆錄，等待後續調查。瑤瑤感嘆，租屋後房東不得擅自進房本是最基本的原則，沒想到竟會在國外遇到如此情況。

稍早瑤瑤再度發布影片補充細節，她透露，房東前一天也曾敲門，但在她回應後便離開；因此隔天她故意不應答，只想確認對方會不會強行進入，結果房東果然直接開門。她指控房東的行為讓她感到害怕，質疑對方是否刻意要避開她在場才進房。

瑤瑤表示，當她開始錄影記錄對話時，房東態度立刻轉變，從先前的強勢變成連連道歉，但也警告她不要拍攝，並表示已經道歉就可以了吧，最後還摔門離開。因擔心自身安全，瑤瑤當晚立即搬離現場並正式報案。瑤瑤也透露，自己原本透過訂房平台預訂8晚，結果只住2天就遭遇如此狀況，只能等待平台是否會協助退費。她提醒所有在外旅遊的民眾，一定要留意住宿安全，遇到異常狀況務必及時求助警方。

