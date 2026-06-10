超毛！菲律賓強震後「下次換台灣」 專家翻歷史資料：有13次

【緯來新聞網】菲律賓民答那峨島南部海域8日上午7時38分發生強震，規模下修至7.8，不過仍造成嚴重傷亡。原本太平洋海嘯中心首波警訊將台灣列入範圍，但後續已排除。至於菲律賓地震是否會牽連台灣？地震專家郭鎧紋也根據歷史資料給出答案了。

菲律賓民答那峨島南部海域8日上午發生規模7.8強震。（圖／AP／達志）

郭鎧紋向《ETtoday新聞雲》透露，根據1900年以來台灣到菲律賓一帶規模7以上的地震資料，民答那峨島以南發生M7以上強震後，下一個M7以上地震「直接跳到台灣地區」的案例共有13次，包括1999年921大地震、2002年331花蓮大地震、2006年恆春大地震，以及2024年0403花蓮大地震。不過，他認為從主流地質學觀點來看，民答那峨島南部距離台灣南部約 1600公里，單純以應力轉移判斷，距離有一點遠，應該不會有影響。



然而，若將1900年到2026年間的地震資料攤開來看，會發現有一些巧合。郭鎧紋指出，台灣一路到民答那峨島，總共發生122起規模7以上地震，平均每379天就會出現一次；而民答那峨島發生規模7以上地震後，下一個地震直接跳到台灣的案例，歷史上有13個，約占26％，「其實也不是很低」。

廣告 廣告

郭鎧紋強調，歷史資料要拿來預測地震，仍然有困難。（圖／AP／達志）

郭鎧紋分析，雖然不能解讀成菲律賓強震會引發台灣強震，但從歷史資料來看，確實曾發生過。在這13起地震中，不少都是台灣傷亡慘重的大地震，其中死亡人數最多的是1935年新竹台中烈震，造成3500多人死亡，「它之前的一個規模7的地震，的確是發生在民答那峨島」。



郭鎧紋從這13個案例觀察，民答那峨島發生強震後，若後續影響到台灣，出現規模7以上地震的位置，以台灣南端恆春一帶機率最高。他也強調，歷史資料要拿來做地震預測，仍有相當困難，因為2個地震的時間差異太大，從最短26天，到最長837天都有，不過還是可以作為觀察與討論的依據。

更多緯來新聞網報導

金曲歌后曹雅雯慘患厭食症 體重狂掉創人生新低

徐若瑄「生日願望從未實現」 放話：今年不慶生！