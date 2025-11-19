超派日本鄉民到中國大使館前，放送「館長嗆習近平」肉聲！前一天早已預告。圖／翻自咲内ひなたX

日本一名鄉民「咲内ひなた」今（19日）上傳一段影片，表示自己跑到中國駐日本大使館前，播放「館長」陳之漢過去曾痛批中國國家主席習近平的錄音檔，隨即引發台灣網友關注。

日本與中國近期關係緊張，日本首相高市早苗日前說了「台灣有事」論點，引發中國不滿，並出招一連串動作，包括呼籲中國民眾不要前往日本旅遊、留學，以及禁止輸入日本水產物。雖然中國政府批判高市政權，但日本媒體民調卻顯示，高市的支持度來到近7成，而且有許多日本民眾對中國的作法頗為不滿。

日本網友「咲内ひなた」在17日就於X上傳一張圖片，表示自己會在18日前往中國大使館抗議，更PO上館長與習近平妻子彭麗媛的惡搞親嘴照。接著咲内ひなた又上傳兩段影片，顯示自己的確到中國大使館前，播放館長過去對習近平的嗆聲錄音檔。另外影片也可見，中國大使館前有多名日本警察駐守，其中有警察發現播放聲音的狀況後，隨即上前關心，並對咲内ひなた詢問：「你是日本人嗎？」不過影片沒有錄到咲内ひなた的回答。

另有網友指出，咲内ひなた是一名混血兒，父親是日本人，母親是中國人。不過咲内ひなた的自我介紹稱自己是「知中派&親台家」、「日台友好一中一台」，但他也說「我不是台灣人」。

