超派炸雞剩1家「餐廳全倒光」！超哥「超慘近況曝光」吐心聲

娛樂中心／巫旻璇報導

曾被外界封為「全台最有錢YouTuber」的超哥，近年積極拓展餐飲版圖，陸續推出「超派炸雞」及鐵板燒品牌，其中炸雞店高峰時一度展店至10家。不過隨著門市接連熄燈，目前僅剩高雄1家分店持續營業，鐵板燒事業也已畫下句點。面對事業版圖縮減，超哥近日在影片中罕見談及近況，透露自己已放慢工作步調，不再追求過去高強度的拍片節奏，現階段將更多心力投入家庭生活。

超哥表示，自己拍影片至今已有5年，其中有3、4年幾乎維持日更節奏，「基本上醒來每天都是在想題材拍片」，一路走來有辛苦、有開心，也有成就感與失落。他坦言，現階段認為自己應該停下腳步，「把時間花在家庭上面」。他透露，如今每天會親自接送女兒、上市場買菜，回家後花上數小時備料與下廚，從下午一路忙到晚上已成為日常。由於本身熱愛烹飪，他笑稱現在經常準備「八菜到十菜一湯」給家人享用。

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談及廚藝進步的原因時，超哥也自嘲表示：「得益於我開了幾家餐廳，雖然最後都慘淡收場，所以基本上對廚藝也有一些認知。」他表示，目前大部分時間都放在家庭身上，「拍片的話對我來講現在有點像是副業，有什麼想講的我們就拍，這個生活我覺得還蠻喜歡的」。另外，超哥也回憶起過去人氣巔峰時的生活。他表示，當時幾乎天天邀約不斷，「一天晚上五個、六個、七個、八個約會，真的推都推不掉」，甚至還有人特地開視訊找他喝酒，只為向外界證明彼此有交情。





如今逐漸淡出鎂光燈、回歸家庭生活後，超哥表示自己終於有機會靜下心來傾聽內心真正的聲音。他感嘆：「當你平靜下來的時候，你會發現很多東西都是虛的。」並進一步形容，那些曾經追逐的名氣、掌聲與光環，「就像一場燦爛的煙花，它很絢爛，可是它永遠都會歸於平淡。」





















《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：超派炸雞剩1家「餐廳全倒光」！超哥「超慘近況曝光」認了：很多東西都是虛的

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