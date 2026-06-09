超派男「持西瓜刀」怒砍垃圾車 桃警1小時破窗逮人…唾液一驗又毒駕

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男子持西瓜刀恐嚇垃圾車，桃園警方1小時破窗逮到人，又驗出毒駕。讀者提供



實在太誇張！一名桃園邱姓男子駕駛自小貨車，今天（6／9）清晨6點多，疑似與一台垃圾車駕駛因行車糾紛發生口角，邱男甚至把車開入停車場內對垃圾車叫囂，邱男拿出西瓜刀向垃圾車揮砍，垃圾車駕駛嚇壞趕緊離開。桃園警方獲報後，約1小時後找到邱男車輛，立刻破窗將人拉出，警方進行唾液採驗又發現邱男涉及毒駕，一併移送偵辦。

今天清晨，桃園中央街附近的居民，都被道路上傳來的叫罵聲吵醒。民眾拍下畫面上傳網路，只看到一輛小貨車疑似追趕一台垃圾車，到了一處停車場內，小貨車的駕駛還下車理論，甚至還拿出西瓜刀朝垃圾車砍去，嚇壞所有民眾，也立刻報警。

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男子持西瓜刀恐嚇垃圾車，桃園警方1小時破窗逮到人，又驗出毒駕。讀者提供

桃園警察分局青溪派出所員警執行網路巡邏時發現相關影像，立即通報攔截圍捕，並於建國路發現邱男駕駛的自小貨車。員警上前攔查時，邱男拒不配合，反而加速逃逸，警方隨即展開追緝，利用地形優勢於昆明路成功攔截車輛。

男子持西瓜刀恐嚇垃圾車，桃園警方1小時破窗逮到人，又驗出毒駕。讀者提供

由於邱男稍早被拍下持刀犯案，員警擔心遭到攻擊，因此果斷破窗將其拉下車壓制逮捕，並起獲作案用西瓜刀1把。經實施唾液毒品快篩呈陽性反應，全案依公共危險（毒駕）、恐嚇、妨害自由等罪嫌移請偵辦。

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