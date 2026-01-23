超派鐵拳打破Toyz頭遭判6個月 超哥今赴北檢執行「低調回應曝光」

黃伯超今赴北檢執行，繳罰金18萬元換免囚。（本刊資料照）

網紅「超哥」黃伯超因不滿經營的日料餐廳，遭網紅Toyz（劉偉健）公開批評，竟氣得失控當場把對方打到破頭、縫合十多針，事後Toyz也提告。對此，全案最終被法院依傷害罪判處有期徒刑6個月、可易科罰金，黃伯超今赴北檢執行，以繳罰金18萬元換免囚。

全案檢方依傷害罪起訴黃伯超、林姓員工，一審分別判處6個月徒刑、2個月徒刑，皆可易科罰金，不過Toyz認為刑度不足以反映事件嚴重性，隨即委由律師提出上訴，全案進入二審，黃伯超認罪，坦承確實有動手行為，並透過律師多次釋出和解意願，賠償金額也從原先的20萬元提高至50萬元，但Toyz堅持索賠100萬元，雙方遲遲無法達成共識。

黃伯超繳罰金18萬換免關？

Toyz的律師指出，頭部遭攻擊具有高度危險性，且黃伯超事後還以「超派鐵拳」自豪，未見真誠反省，若僅以繳納罰金結案，恐對社會產生不良示範。據《太報》報導，法院最終於去年駁回上訴，維持原判，黃伯超須服刑6個月、得易科罰金18萬元罰金，全案確定。

對此，黃伯超今依通知時間，前往台北地檢署執行科辦理相關程序，選擇繳交罰金18萬元換勉囚，至於被追問對於事件最終結果是否有話想說時，黃伯超僅露出笑容、揮手示意，簡短表示「沒有特別要說的」。

