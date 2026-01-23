「超派鐵拳」打到Toyz頭破血流 超哥繳18萬罰金結案

網紅超哥（本名黃伯超）因不滿劉偉健（Toyz）批評其經營的餐廳食物難吃，在店門口動手毆打對方，導致Toyz頭部撕裂傷需縫合10多針。台北地院依傷害罪判處超哥徒刑6個月、可易科罰金，台北地檢署23日通知超哥到案，繳18萬罰金結案。

超哥。（圖／中天新聞資料畫面）

事件發生在2024年1月20日晚間，Toyz前往超哥經營的超甲組海鮮餐廳開直播，批評醋飯難吃。超哥得知後，立刻趕回店裡與Toyz發生口角。Toyz持續開砲，此舉讓超哥理智線斷掉，直接在Toyz開直播的當下痛毆對方。

廣告 廣告

Toyz滿身傷就醫、報警跟控告超哥殺人未遂，還表示要求償1億元，後續超哥坦承犯行說：「對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失控，用了『超派鐵拳』揍了他一頓。」一審台北地院依傷害罪判超哥有期徒刑6個月、得易科罰金，Toyz不服提起上訴，超哥願賠50萬元但Toyz堅持求償100萬元。

超哥打傷Toyz被判刑6個月、得易科罰金。 （圖／翻攝畫面）

去年10月28日北院駁回上訴，全案定讞，超哥徒刑6個月、得易科罰金，今（23）日超哥前往台北地檢署繳交18萬罰金結案。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

呼應谷立言「自由不是免費」！賴清德喊話在野黨：別再擋國防預算

台中74歲駕駛擦撞機車 阿伯騎士「顱內出血」急送醫

防輻射冷卻！5縣市低溫特報 明晨恐跌破10度