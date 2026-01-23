「超派鐵拳」爆揍Toyz判6月 網紅超哥今赴北檢易科罰金

網紅超哥今日到北檢易科罰金。呂志明攝



網紅超哥(黃伯超)不滿實況主Toyz(劉偉健)嫌他的餐廳醋飯難吃，一怒之下用「超派鐵拳」海扁還怒嗆要殺死他，Toyz提告後法院依傷害罪判刑6月確定，台北地檢署今(1/23)日通知超哥到案執行。

上午11時許，超哥準時前往台北地檢署執行科報到，他見到記者詢問：「你們來這邊拍什麼？」記者回他：「我們來拍你易科罰金」，記者問他對於這個事件到最後這個結果，有沒有什麼話想要說？他則笑笑揮揮手：「沒什麼話要說」。

全案回溯到2024年1月20日晚間，Toyz前往北市大安區延吉街的超甲組海鮮丼飯用餐，直播中說「來吃偶像的海鮮」，原本2人相談勝歡，但Toyz對著鏡頭直言丼飯醋飯非常難吃，讓氣氛一度尷尬，兩人開始起爭執，Toyz為了不打擾其他客人用餐，與超哥一起走到店外，沒說幾句超哥突然當街就出拳痛毆Toyz，林姓助理也趁亂踹了Toyz一腳。

Toyz事後提出殺人未遂、傷害、恐嚇等4項罪名提告，檢警經調查，認為雙方未使用器械，全程以徒手與腳踢方式攻擊，並未達致命程度，將2人以涉犯傷害罪，向法院聲請簡易判決處刑。

一審法院審理期間，黃伯超坦承犯行，去年2月26日開庭時還表示，案發後已發現罹患大腸癌第0期，現已開刀治療，需定期追蹤，並向法官自述擁有碩士學歷、年收入介於500至600萬元；林姓助理也認罪表示願意賠償。

台北地院考量2人犯後態度良好，原擬安排調解，但檢方先後3次通知Toyz皆未出席，最後法官依傷害罪判處黃伯超6月徒刑，林男2月徒刑，2人均得易科罰金。

對於這個判決結果，Toyz認為量刑過輕提起上訴，去年9月9日，二審台北地院開庭，黃伯超在律師陪同下出庭，黃伯超表示他願意賠償50萬元，但Toyz認為被打傷後業配嚴重損失，要求100萬元，雙方對於賠償金額無法達成和解破局。

當日庭訊結束後，媒體詢問黃伯超的看法，黃伯超則請律師林俊儀代為回答，律師表示，「相關的超哥賠償金額50萬元他已提出且認為適當，但對方要求100萬元，主要理由是工作損失，但超哥認為這件事不僅沒造成他工作損失反而因流量增加而獲利，無法接受要求100萬元，況且以Toyz的傷勢，判決金額約5至10萬元，超哥願意以10倍金額賠償，已展現負責任的態度。」

當記者再追問黃伯超是否希望維持原來的刑度，超哥回答「是」，媒體再問「目前刑度是有易科罰金嘛，對不對？」，聽到刑度後，超哥突然語氣變調不太高興的說，「不要無限上綱嘛！對不對，不然要判什麼，要不然判100年好不好」。

