「超派鐵拳」痛扁 Toyz 超哥繳罰金18萬換免關

記者莊淇鈞／新北報導

知名網紅超哥（黃伯超），因不滿另名網紅Toyz（劉偉健）批評他的餐廳不好吃，竟當街揮拳毆打對方，導致Toyz頭部縫了10多針，一審法官判超哥6月徒刑，得易科罰金；Toyz不服提起上訴遭駁回判決確定，台北地檢署今天（23日）通知超哥到案執行，選擇繳交罰金18萬元，這起傷害案正式結案。

據了解，2024年1月20日晚間時分，Toyz到超哥經營的超甲組海鮮餐廳直播，並出言批評醋飯難吃，超哥急忙趕回店內，還與Toyz爆發口角，最後Toyz欲帶著友人離開，超哥不滿對方藉此賺取流量，遂跟到餐廳門口，並對Toyz揮拳痛毆，造成他頭部撕裂傷。

事後Toyz控告超哥和林男等人殺人未遂罪，檢察官偵結依傷害等罪起訴2人，一審法官判超哥6月徒刑，林男則是2月徒刑，均可易科罰金；Toyz認為刑度太輕，針對量刑部分提起上訴。

期間超哥曾嘗試和解，並從一開始的20萬元，提高到50萬元，均不被對方接受，Toyz要求100萬元，比行情高出甚多，Toyz因此事獲得許多網路流量，如有業配損失可能另有原因。

Toyz的律師事後表示，「因超哥對外表示，他以「超派鐵拳」教訓ToyZ，倘若時光倒流，他還會再做同樣的事」，超哥仍沒有真心誠意道歉，罪大惡極，如可易科罰金，恐引起社會仿效。

