超派！36歲男被按喇叭不爽 竟下車「1打4」 警帶回5人送辦

【記者江孟謙／新北報導】36歲高姓男子今天（30日）上午8點多駕車行經板橋新站路、站前路口，因不滿路上另一部小客車鳴按喇叭，下車與對方爭執，不過對方車上一共4人，演變成「1打4」肢體衝突，警方到場將5人帶回，依妨害秩序、傷害等罪嫌偵辦。

據了解，高男當時自站前路右轉新站路，遭33歲黃男駕駛、由板橋車站停車場駛出的小客車鳴按喇叭，高男因此下車理論，要對方「下來講」，卻演變成5人亂鬥。

警方到場後雖已無衝突，但雙方坦承打架，員警對其5人宣讀權利後隨即予以逮捕帶返偵辦，訊後移送新北地檢署偵辦。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

12星座最強運勢｜牡羊股市恐套牢 金牛靈感泉湧 巨蟹留意慢性病

&TEAM台北嗑消夜吸23萬人搶看！泡滿漢大餐順序GG網狂喊「呼叫王奕翔」

獨家｜元祖級女團成員「跳床打孕肚」只想流產 60歲接納7月娃：我虧欠她

