超渣健身教練劈腿啪拍過程全都錄 女教練存檔邀對方男友觀看結果慘了

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄市一名王姓健身房女教練，在與吳姓男教練分手後，發現對方與她交往期間還劈腿另名健身房同事A女，並拍攝A女的性影像，王女後來在未經吳男同意下，不但將影片擅自存檔，後來還把影片播放給與A女交往的男友觀看。高等法院高雄分院認定，王女未經他人同意、無故重製他人性影像，因此判處她有期徒刑4個月、得易科罰金，不過考量她已賠償25萬元與A女和解，宣告緩刑2年。

判決指出，吳男是高雄某健身房的教練，在他任職其間，除了與王女交往外，又劈腿同事A女，王男每次在與A女激戰時都會以手機拍攝紀錄，事後再將影像存放在王女交付他使用的電腦內。

結果吳男後來與王女分手，不過仍短暫同居。2023年9月至10月間，王女意外在電腦中發現許多性影像，隨即轉存至自己的手機，而A女後來也與吳男分手，改與另一名男同事交往，男同事得知王女握有A女性影像後，雙方於同年11月約到咖啡店碰面，當場觀看影像並將此事轉告A女，A女隨即報警。

橋頭地方法院一審認定，王女未經A女同意擅自重製性影像，已侵害性隱私權，判處有期徒刑4個月；王女不服提起上訴，高雄高分院審酌她坦承犯行、且無前科，並已支付25萬元與A女達成和解，認為原審量刑並無不當，維持一審判決，但改宣告緩刑2年。

