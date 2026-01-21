超準時的狗狗鬧鐘！哈士奇每天早上「飛撲」不想起床都難

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家狗狗的有趣行為在網路上引發熱議，一隻名叫「珀」的哈士奇犬，在每天早晨負責叫醒主人的過程，總是以「飛撲」的方式準時執勤，動作迅猛到讓人想賴床都難，網友們也忍不住直呼「根本都不需要鬧鐘了」。

該名飼主表示，自家養的哈士奇「珀」今年已經兩歲，正值精力最旺盛的年紀，牠從小就展現出驚人的行動力，特別對「早上起床」這件事格外執著，久而久之，更似乎將喚醒主人視為每日必須完成的任務，只要天色一亮，便會自動啟動自己的「工作模式」。

廣告 廣告

哈士奇「珀」今年已經兩歲，正值精力最旺盛的年紀，特別對「早上起床」這件事格外執著

(示意圖/Unsplash)

每天早上當主人還窩在被窩裡賴床時，「珀」早已在一旁蓄勢待發，等到時間一到，下一秒就會直接朝床上飛撲而去，用全身的重量與速度完成叫醒主人的動作，對此飼主只能無奈笑說，自家的這個鬧鐘不但準時，還完全沒有「關掉」的選項。

這段有趣的故事曝光後，立刻在網路上掀起網友們熱烈討論，不少人紛紛留言表示「以後都不需要鬧種了」、「這起床效率也太高」、「看了羨慕又害怕」，也有人笑稱，如果每天都能被這樣叫醒，可能想不清醒都比較困難。