超澎湃！「粉紅超跑」今入彰市 行動菜車8千人份佳餚迎媽祖

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「粉紅超跑」今天入彰化市，行動菜車7500人份佳餚迎媽祖。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖南下雲林縣北港朝天宮進香，今年有多達46萬名香燈腳跟隨，預計今天(14日)中午進入彰化市，白沙屯媽祖彰化聯誼會啟動行動菜車打造臨時補給站熱情迎接「粉紅超跑」，至今已連續41年不間斷；今天準備的美食佳餚多達8千人份，等同800桌宴席，供扛轎及工作人員及香燈腳食用，吃飽補充體力再繼續南下行程。

有「粉紅超跑」之名的白沙屯媽祖鑾轎，南下遶境時路線飄忽不定，鑾轎會「選路」，信徒要掌握鑾轎行蹤就是靠著GPS即時定位就不怕跟丟；媽祖鑾轎今天凌晨2點從台中市清水笠毅公司起駕，沿省道台1線南下，彰化警方預計鑾轎將於中午左右進入彰化市，屆時又將是萬人空巷壯觀場景。

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昨天半夜白沙屯媽祖彰化聯誼會即開始準備食材，今年霸氣準備800桌、8000人份食物。今年開出菜單包含滷豬肉、鵝肉、喜相逢魚、筍乾、高麗菜、茄子、魚湯、鴨肉米糕，色香味俱全，其中喜相逢魚8千尾、鵝60隻。

白沙屯媽祖彰化聯誼會長姚春吉說，他們已是連續41年供應澎湃的午餐，今年他們動員70多名工作人員，清晨天未亮志工們分工合作一起料理，煮好後再由9輛行動菜車載送到鑾轎中午停轎休息處，供扛轎及工作人員，以及進香信徒現場食用，吃飽後稍作休息，補充體力再繼續南下行程，經費來自信徒們自發性樂捐及贊助，有錢出錢、有力出力，民間的力量，促成這樁美事。

鵝肉準備了480斤，相當豐盛。(記者湯世名攝)

志工清晨就起來烹調美食。(記者湯世名攝)

白沙屯媽祖彰化聯誼會出動9輛貨車載美食。(記者湯世名攝)

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