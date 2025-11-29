超營養！納豆被譽為「黃金級健康寶庫」每天吃一小盒就夠

日本人愛吃納豆且以長壽聞名，而許多台灣人可能因其特殊氣味與黏稠質地而敬而遠之。然而，納豆實際上是科學界高度推崇的「黃金級健康寶庫」，其中含有六大關鍵成分。

日本人愛吃納豆且以長壽聞名，而許多台灣人可能因其特殊氣味與黏稠質地而敬而遠之。（示意圖／Pixabay）

臉書粉絲專頁「健康多1點」發文解釋，納豆是以黃豆為基礎，經由枯草桿菌自然發酵而成的傳統食品，在日本長壽村的飲食調查中經常被提及。納豆中的納豆激酶能有效維持血管血流順暢，而維生素K2則協助鈣質正確分布至骨骼系統，兩種成分共同作用，為人體打造良好的循環代謝體質。

作為發酵食品，納豆同時具備其他發酵食物的共通優勢。它含有豐富的益生菌，能夠改善腸道菌相、促進消化吸收功能，並強化免疫系統的運作。這些益生菌對於腸道健康具有顯著的正面影響，特別適合現代人經常面臨的腸胃問題。

營養師也肯定納豆的高營養密度特性。除了前述的維生素K2外，一小盒納豆還能提供植物性蛋白質、膳食纖維、各種礦物質與葉酸等抗氧化物質。更重要的是，納豆屬於完整胺基酸來源，對於健身減脂族群與需要高蛋白飲食的人士而言，是相當友善且營養豐富的食物選擇。

納豆雖然營養價值高，特別適合生活壓力大、腸胃敏感或飲食不規律的外食族群。（示意圖／Pixabay）

然而，「健康多1點」粉專也提醒民眾，納豆雖然營養價值高，特別適合生活壓力大、腸胃敏感或飲食不規律的外食族群，但並非「吃越多越好」。建議民眾在選購時應優先考慮成分單純、少加工醬料的品項，並避免高溫烹調以免破壞其中的營養成分，每天攝取一小盒即可達到健康效益。

值得特別注意的是，正在服用抗凝血劑的民眾在食用納豆前應先諮詢醫師意見，因為納豆中的維生素K2可能與藥物產生作用衝突，影響藥效或造成不良反應。這項提醒對於有特定用藥需求的人群尤為重要，以確保食用納豆不會影響現有的治療方案。

