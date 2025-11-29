超營養！納豆被譽為「黃金級健康寶庫」每天吃一小盒就夠
日本人愛吃納豆且以長壽聞名，而許多台灣人可能因其特殊氣味與黏稠質地而敬而遠之。然而，納豆實際上是科學界高度推崇的「黃金級健康寶庫」，其中含有六大關鍵成分。
臉書粉絲專頁「健康多1點」發文解釋，納豆是以黃豆為基礎，經由枯草桿菌自然發酵而成的傳統食品，在日本長壽村的飲食調查中經常被提及。納豆中的納豆激酶能有效維持血管血流順暢，而維生素K2則協助鈣質正確分布至骨骼系統，兩種成分共同作用，為人體打造良好的循環代謝體質。
作為發酵食品，納豆同時具備其他發酵食物的共通優勢。它含有豐富的益生菌，能夠改善腸道菌相、促進消化吸收功能，並強化免疫系統的運作。這些益生菌對於腸道健康具有顯著的正面影響，特別適合現代人經常面臨的腸胃問題。
營養師也肯定納豆的高營養密度特性。除了前述的維生素K2外，一小盒納豆還能提供植物性蛋白質、膳食纖維、各種礦物質與葉酸等抗氧化物質。更重要的是，納豆屬於完整胺基酸來源，對於健身減脂族群與需要高蛋白飲食的人士而言，是相當友善且營養豐富的食物選擇。
然而，「健康多1點」粉專也提醒民眾，納豆雖然營養價值高，特別適合生活壓力大、腸胃敏感或飲食不規律的外食族群，但並非「吃越多越好」。建議民眾在選購時應優先考慮成分單純、少加工醬料的品項，並避免高溫烹調以免破壞其中的營養成分，每天攝取一小盒即可達到健康效益。
值得特別注意的是，正在服用抗凝血劑的民眾在食用納豆前應先諮詢醫師意見，因為納豆中的維生素K2可能與藥物產生作用衝突，影響藥效或造成不良反應。這項提醒對於有特定用藥需求的人群尤為重要，以確保食用納豆不會影響現有的治療方案。
延伸閱讀
楊瓊瓔表態參選台中市長後首度同框 盧秀燕：多加油
NBA/雷霆11連勝！開季19勝1敗 SGA追平張伯倫史上第二紀錄
NBA/東契奇+里夫斯合砍73分！湖人逆轉獨行俠奪6連勝
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
不只致癌！狂吃炸雞排害中風、心梗 營養師揭「別加1配料」：吸油炸彈
不少人愛吃炸雞排，既解饞又紓壓，但攝取過多油脂恐影響健康。營養師高敏敏提到，炸雞排是高油、高鈉、高熱量三大炸彈，長期吃下來，會造成血管硬化、提高致癌風險、囤積脂肪、加重腎臟負擔、增加心血管疾病風險，另外，也不建議加九層塔，容易吸油，搭配在一起吃，會攝取太多油脂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 22 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 1 天前
半年狂瘦7kg！58歲日本婦女不運動、不節食，只因改吃這些「減肥食物」瘦回年輕時的好身材！
隨著年紀增長，減肥這件事往往變得越來越不順利。許多 40＋ 的女性都表示，年輕時少吃幾天、隨便動一動就能瘦，但進入中年後，代謝速度大幅下降，若營養攝取不夠，不只瘦不下來，還會讓身體更疲累、免疫力下降，女人我最大 ・ 2 天前
研究揭「大腦老化兇手」！每天吃「它」2顆就不怕失智
食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新研究指出，膽鹼缺乏與大腦老化相關。膽鹼是大腦、肝臟與神經系統必需的營養素，來源包括蛋、魚、家禽、豆與十字花科蔬菜。「雞蛋是最方便、最密集的膽鹼來源之一，每天2顆蛋就可補充每人每天需求。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「2飲品」=超強顧齒飲料！營養師大推：預防蛀牙、牙周病
口腔健康與飲食有關，選擇正確的食物，有助於預防蛀牙。營養師宋明樺表示，若想防止牙周細菌生長、蛀牙，平時除了多喝白開水，也可以選擇「無糖茶飲」，例如紅茶或綠茶，幫助維持口腔衛生、平衡口腔菌叢，但不建議咖啡當水喝，長時間飲用會提高蛀牙風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 5 小時前
十多天未排便！醫師驚覺老翁「不是便祕」急開刀 滿肚糞便驚見「屎從嘴巴噴出來」
綜合陸媒報導，這起事件發生在廣東深圳。當事人胡先生因為長期有便祕毛病，因此在此次出現便祕跡象當下，並沒有嚴肅看待。然而，這場便祕竟然一連持續了十多天，由於糞便不斷堆積，腹部脹大的難受，家人才急忙將他送醫。廣州中醫藥大學深圳醫院肛腸科副主任醫師于林沖則透露...CTWANT ・ 20 小時前
腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢
罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
吃橘子白絲要不要剝？營養師揭真相：很多人都做錯 這3種人別吃太多
這時候的柑橘超好吃！但你會把橘子上白色的絲千萬別剝個精光嗎？還是吃下肚？ 橘絡也具營養價值 有助控血糖、降血脂 營養師高敏敏指出，橘子白絲超營養，抗便秘之外還防感冒，白絲又叫「橘絡」或「白絡」，其中富含含橙皮苷（Hesperidin）具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用，且膳食纖維更多，除了增加咀嚼時間，也增加了飽足感，還有助食後血糖控制。 柑橘營養大揭秘 8大好處一次看 而一顆小小的柑橘，營養好處多，推薦大家多吃柑橘，補充營養： 1、葉酸：是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之ㄧ，缺乏易感到疲累2、膳食纖維：幫助蠕動 使排便順暢3、維生素C：增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收4、保護呼吸道：維生素C和鉀降低發炎機率5、鉀：利尿消水腫、調節高血壓，但建議一次吃1顆橘子就好，並且一天最多吃不超過2顆 6、β-胡蘿蔔素：保護視野、鞏固皮膚黏膜健康7、維生素B群：消除疲勞、促進身體代謝8、柑橘多酚：保護身體管路 降發炎 高敏敏也分享，一份橘子≒1顆(156g)≒59大卡，每一次的份量就吃這樣，就是營養師常說的一份水果！而比較需要注意的是，雖說柑橘類超營養常春月刊 ・ 1 天前
台灣「惡性腦瘤手術名醫」馬辛一病逝！享壽64歲 三總回應了
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一近日驚傳病逝消息，三總表示，因涉及病人隱私，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明。太報 ・ 1 天前
皮蛇上身「3部位」快就醫！醫示警：這些族群更容易中標
「帶狀疱疹」也就是俗稱的「皮蛇」，容易在免疫力低下時找上門，急性期不只會劇痛纏身，痊癒後得到的併發症，也不容小覷。對此，台北市立聯合醫院神經內科主治醫師徐廷儀提醒，若帶狀皰疹出現在眼睛、耳朵或臉部，務必盡快就醫治療，以免視力或聽力受損。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 1 天前
別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的季節。營養師老辜建議，煮火鍋時常吃高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，其含有芥子酵素，但會因久煮而減少，可以搭配白蘿蔔泥，生的白蘿蔔富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口。另外，白蘿蔔還富含維生素C、葉酸、鉀、膳食纖維。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
一劑要價1億元！台大研發最貴「億元罕藥」上路 健保12月3新制一次看
天價罕病救命藥納健保給付！衛福部今（28）日指出，由台大醫院一手研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（簡稱AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起正式納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，寫下單價最高紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元；往後每年新增5人，藥費5億元。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 1 天前
大腸癌年輕化！4大惡習恐加速癌化 久坐傷害性最大
大腸癌已不再是長輩專屬疾病，近20年來50歲以下「早發性大腸癌」案例急遽上升，且腫瘤更具侵略性。營養師指出，除了飲食因素外，四種日常生活習慣也正悄悄推高罹癌風險，包括高糖高脂低纖飲食、久坐少動、睡眠品質不佳及長期壓力堆積，民眾應及早調整生活型態。中天新聞網 ・ 1 天前