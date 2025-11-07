超犯規！短今拉鍊沒拉「渾圓雪乳炸出深溝」 火辣身材全都露

娛樂中心／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有傲人上圍以及高挑的身材，被封為「極品大隻馬」。平常短今也樂於在社群中分享生活，今（7日）她釋出旅遊東京的美照，只見她拉下胸前拉鍊，深溝全都被看光。

短今提到這趟東京之旅事先並沒有規劃，而是一趟臨時訂機票、民宿，說走就走的行程，就連行李都是下班後緊急收拾，讓她直呼：「很不像我的作風」，令人矚目的是，短今這趟旅程沒有忘記留下美照，可以看到她將頭髮盤起，穿著一件粉絲的針織上衣，襯托出她雪白的肌膚。

除此之外，短今還將胸前的拉鍊拉下，解放傲人的事業線，讓網友看得目不轉睛，狂讚短今很漂亮，還有人注意到短今餐盤前有兩份漢堡，歪樓表示：「一個人吃兩個堡」，此話也釣出短今親自解釋，認為「很明顯另一個是豆芽的吧」。

短今好身材被看光。（圖／翻攝自IG）

