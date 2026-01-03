超狂喜訊藏1年！百萬YTR啾啾鞋曝「新生命報到」

百萬YouTuber「啾啾鞋」喜迎兒子出生。（圖／翻攝自啾啾鞋YouTube）





百萬YouTuber「啾啾鞋」以生活知識、迷因等創作內容吸引觀眾，迷上古裝劇《甄嬛傳》的他，推出好幾部「直男看《甄嬛》」為題的影片；他與妻子育有一名女兒「麻糬」，昨（2）日突然宣佈家中迎來新成員兒子「餅餅」，正式成為二寶爸：「麻糬看到弟弟之後真的好開心，每天都想趕快回家照顧弟弟呢！」

啾啾鞋昨日更新影片，分享自己頻道更新速度變慢的原因，因為過去1年都忙著照顧剛出生的兒子「餅餅」，曬出姊弟倆出生時照片直呼長超像、根本是複製人：「麻糬這次也有一起進產房迎接弟弟的出生，我真的覺得她非常的勇敢！」影片中女兒神情鎮定，暖心喊道：「媽媽加油！」

廣告 廣告

啾啾鞋透露，女兒每天都堅持要到月子中心看弟弟，弟弟回家後她也是每天都很關心弟弟、抱著他笑得好開心：「放學回家就搶著要來看餅餅，出門時也會搶著要幫忙推推車，我覺得她真的很有姊姊的架勢！」對於女兒長大成熟的表現很感動。



【更多東森娛樂報導】

●二寶出生不到2個月！祖雄崩潰曝「狂奔醫院」真相 盼為兒子集氣

●曹西平驟逝！白冰冰感嘆同輩接連離世：電話簿又要刪掉一個

●蔡依林開唱遭質疑「光明會」獻祭！音樂總監親上火線反擊

