超狂回饋15%！普發1萬變2倍購物力 義大15週年慶11/21重磅開跑
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】全台壓軸的義大Outlet 15週年慶將於11/21至12/21盛大登場，並在今日（15）於義大璀璨之夜的聖誕點燈儀式正式揭開序幕。今年以「感恩回饋」為主軸，推出高達15%超有感回饋，再搭配普發現金，讓民眾把1萬元放大成加倍購物力，享受年度最強優惠。
▲義大世界購物廣場推來購物讓普發萬元放大術翻倍賺，總經理王香完將好康報你知，11、12月份系列活動超優惠動起來！
活動期間，E卡會員搭配義大聯名卡消費，最高可享整單大幅折抵；消費滿額即可獲得「萬元放大功略本」，集結40多個品牌的獨家優惠，等於讓普發金用出雙倍價值。義大遊樂世界也同步推出「全民兒童價」，並祭出額外園內抵用禮，讓大小朋友都能以超值方式暢玩樂園。週年慶抽獎更是全面升級，每週都有住宿、樂園與劇院體驗的「假期大禮包」，最終週壓軸加碼重磅大獎。
除了優惠力度亮眼，精彩活動更讓節慶氛圍提前加溫。11/21首日登場的「KPOP隨播即跳」將為 TWICE 演唱會暖身，現場還有機會抽中限定週邊。人氣IP波力也將與雲朵姊姊、柳丁哥哥帶來互動演出；親子劇團、聖誕遊行、手作DIY等節目更輪番上陣，打造全家共享的歡樂時光。
義大Outlet擁有超過700個品牌，今年再新增13個包括時尚精品、運動潮流與機能服飾等話題品牌，於週年慶首週推出限定優惠，帶來一系列誠意滿滿的回饋，讓民眾用普發金就能提升購物效益。
義大世界購物廣場總經理王香完表示，義大15年來穩健成長，除了消費者支持，也因周邊半導體與航太產業進駐，帶來新興消費人口，使商圈活力更提升。義大Outlet以「大高雄後花園」定位，持續提供多元休閒與購物體驗，預期今年整體業績有望再創佳績。
從優惠回饋、品牌陣容到活動亮點，義大週年慶每一環都讓普發金真正「變大、變好用」。11/21起邀請大家一起到義大Outlet沉浸節慶氛圍，以最超值的方式迎接歲末，並見證義大15年的精彩篇章。（圖╱記者王苡蘋攝）
