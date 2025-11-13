超狂奇景！ 宜蘭渡假行館「防水閘門」助功 如「汪洋中堡壘」

宜蘭縣 / 綜合報導

就在這次的宜蘭災情中，冬山鄉出現一個堪稱「奇景」的狀況，就是有一處營業了7年的渡假行館，因為及時架設「防水閘門」，讓外頭的水無法淹進飯店裡，從空拍鏡頭來看，就如同汪洋裡的堡壘，裡外形成強烈對比；飯店人員表示，老闆很久以前，在還沒改建成行館時，就發現這裡地勢低窪，決定要配備防水閘門以防萬一，沒想到這次真的幫大忙，不只飯店幾乎零損失，就連住客們也非常安心。

透過空拍鏡頭不難發現，這家位在冬山鄉的渡假行館，完全不受洪水侵襲，鏡頭再往上拉，超狂奇景映入眼廉，如同護城河般的汪洋堡壘，就座落在冬山鄉的茄苳路，換個角度時間再往前拉。

廣告 廣告

11日晚間的一夜暴雨，讓冬山鄉一度水深及胸，尤其從行館內部，往大門的方向往外看，完全就是兩個世界，裡面活動自如，但外頭卻是一片汪洋，連反光導標也幾乎滅頂，而幕後功臣就是大門上，這一片一片的防水閘門。

考量淹水逐漸退去，以及房客的進出方便，工作人員趁著空檔，就把防水閘門逐一撤下，不過回憶起暴雨當時，大家還是覺得非常驚險。

渡假行館人員江小姐說：「前面的時候，就是同事下班的時候，然後回去，在路上發現，已經在淹了這一條，趕快打電話回來，回報，那(下午)五點半那時候，水就是慢慢已經溢出來，在那時候我們老闆，就是有及時，就是趕快把閘門用起來，所以才導致水，沒有衝進來。」

真的是有驚無險，而根據了解，行館大門總共有八片防水閘門，一片大約要3個人一起搬，前後花了約一小時，最後成功將洪水擋在門外，所有住客安心過夜。

渡假行館人員江小姐說：「(武淵地區)只要有大暴雨的話，就很容易淹水，所以在建造，我們老闆在建造這裡的時候，就有想到這個問題(備閘門)。」

廣告 廣告

原來行館老闆在改建前，就知道這裡地勢低窪，很早就超前部署，準備好大門的防水閘門，沒想到這次立了大功，也被封為超狂奇景，再看一次空拍畫面，汪洋中的堡壘，讓人印象深刻。

原始連結







更多華視新聞報導

全國災情489件95傷 宜蘭五結淹水、花蓮增堰塞湖

連日豪雨.大潮影響！ 宜蘭多處傳出淹水災情

颱風鳳凰釀158件災情33傷 宜蘭49處仍淹水

