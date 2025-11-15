超狂套房！月租7千附贈6千餐券 房東「保證安全」曝佛心原因

高雄一名便當店老闆為了減輕房租壓力，便宜分租套房還附贈餐券。（翻攝591租屋網）

高雄一位專賣辦桌菜色便當的曾老闆，最近在網路上拋出一個超吸睛的租屋方案，一間套房月租僅要7000元，更佛心加碼每日200元的餐費補助，這意味著房客不僅能以超值價格租屋，還能天天品嘗到老闆親手製作的澎湃便當。消息一傳開，立刻引發網友熱議，不少人疑心是否暗藏玄機。

網上瘋傳高雄一則租屋告示，一名曾姓房東出租一房一廳，開價居然只要7000元，甚至包每天200元的餐券，讓不少網友感到吃驚。貼文成為熱門討論話題，其中最令人瞠目結舌的是「每日200元餐券」大放送，房客一個月光是餐費就能折抵6000元，換算下來實際支付的房租根本不用2000元。

廣告 廣告

這項「包吃包住」的佛心條件讓網友紛紛揣測背後動機，酸言酸語也隨之而來。有人半開玩笑認為該不會是變相包養，「包餐還一個月七千？義父」「如果房東是男生，感覺真實目的是想要找漂亮的女生包養她吧…女生要小心一點」「有時候大家要明白一件事，免費的最貴！這看起來就超奇怪的千萬不要去住，給我住就好，我爛命一條」；部分網友則精打細算認為非常超值，「200×2=400，400×30=12000，扣房租還賺5000…」「先不管租金，光是吃就可以省很多了（房客吃不夠一定會額外買），老闆要嘛說不定打折，要嘛說不定多給，雙方都舒服！」更多人則抱持高度警覺，「看起來真的很誘人，但又覺得害怕」「這是關豬仔的地方嗎？還附餐」。

面對排山倒海的質疑聲浪，曾姓房東本人也親上火線澄清，「我是好人，真的沒有要做壞事」。他解釋，由於租下了三民區博愛一路的整棟透天厝來經營便當店，因此打算將3、4樓的空房分租出去，強調祭出這史無前例的優惠，純粹是希望能加速將房子租出去，以減輕店面租金的龐大壓力，他笑稱這是高明的雙贏策略，「他們住得開心、吃得划算，我也能少一點壓力。要是他們覺得我的便當好吃，還能順便幫我宣傳」，他更直接邀請大家到現場查證，證明自己絕無虛言。

更多鏡週刊報導

元智有個惡房東1／女大生申請補助就漲租 房東還苛扣押金無理索賠

奇葩出租房再+1 房東「金屋藏嬌」美學走靈骨塔風網笑翻

多寫「3個字」房租現省6千！租屋補助密技公開 房東禁止恐罰50萬