超狂女乘客大鬧自強號被拖走！影片曝光 81萬網朝聖全看傻：怎麼又是妳

社會中心／綜合報導

一次不夠，還要鬧兩次？昨（14）日台鐵的新自強號上，一名55歲劉姓乘客疑似占用對號座2位子，一路從台北南下，坐了兩段路程，期間車長勸導離開，但她就是不配合，最後在台中大甲火車站被警方強制抬下車，過程中她還狂喊救命。不過傻眼的是，這名女乘客今日再度大鬧新自強號，佔位、大聲喧嘩，甚至拒絕補票，再度被拖走一次，讓網友看傻，直呼「到底什麼時候能有黑名單制度？」

55歲劉姓女乘客大鬧台鐵，被鐵路警察拖出車廂。（圖／翻攝自Threads @yingshrsung）



這名網友在社群軟體Threads上發布一段影片，影片中一名穿著紅格子襯衫、戴黑色墨鏡的婦人，被鐵路警察從自強號列車上一路拖出車外，讓一旁旅客看得目瞪口呆。

根據臺鐵公司指出，這輛列車班次為第176次自強號，有旅客反應9車47號座位被佔用，不只佔用2個座位還拒絕讓座。車長立即前往查票，發現旅客持有「斗六-台北區間車票」，但該名旅客拒絕補票，並大聲喧嘩，列車長勸導請她讓座，仍遭拒絕。因此，台鐵通報新竹站並轉通知路警，隨後將這名鬧事的婦人拖下車廂。

影片一出，讓網友群起撻伐，「三不五時就來一次，台灣人的公德心到底都去哪了」、「［教學］阿姨教你如何天天被小鮮肉帶走」、「中共確定要統治台灣嗎？這些老人可是很難管的」。

這名劉姓女乘客昨日（14日）也大鬧新自強號，遭警方強制拖走。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

更誇張的是，原來這名婦人在昨天也在新自強號上大鬧一場！當時這名55歲劉姓女乘客占用對號座，不願意配合列車長勸導，進而請警方協助，雙方僵持一段時間後婦人被強制拖離車廂，狂喊救命、雙手亂揮還波及其他乘客；最後在台中大甲火車站被警方強制抬下車。

連續大鬧台鐵，讓網友真的氣炸，「這個畫面以前只有漫畫裡看得到耶，現實居然有」、「真的要黑名單她耶，每天在台鐵上鬧事很惡劣」、「昨天才看到她被抬走，怎麼今天又一次」、「台鐵應該要給員工配置一把工兵鏟，遇到直接鏟走扔掉，真是很無奈」、「發現她的黑色提袋是同一個耶跟自強3000那位一樣、代表她是慣犯？！而且被拉下車也無所謂？竟然可以連兩天被拉下車超扯耶」。

