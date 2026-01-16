「超狂巨星」空降高雄！時間、地點一次看 陳其邁新身分曝光
政治中心／陳慈鈴報導
高雄市觀光有夠狂，高雄市長陳其邁日前才相繼宣布，BTS防彈少年團以及SUPER JUNIOR將在高雄舉辦演唱會，沒想到，今（16）日又再度宣布好消息，日本經典IP「超人力霸王」準備第一次在高雄港都降臨。陳其邁這次也有了新身分，化身為超人，邀請大家到高雄散步愛河灣，與超人力霸王相遇。
陳其邁今日表示，「超人力霸王」60週年，首次降臨高雄港都。超人不一定穿著披風，也不見得要飛天遁地。可能是災後到光復的「鏟子超人」、幫忙擴散訊息的「轉貼文章超人」、送暖到災區的「發便當超人」，或穿梭醫院、逆火而行、迎著風浪、天還沒亮就上工⋯當有需要的時候挺身而出，化身各式各樣的超人，守護彼此、突破自我極限
陳其邁說，𝟮𝟬𝟮𝟲高雄冬日遊樂園，以「超人力霸王」為主題，結合港灣景觀、光影展演，打造專屬高雄的超人慶典，為所有守護家園的無名超人應援。光與希望從港灣亮起，超人信念就在你我身邊。
陳其邁也邀請大家，春節前後，來高雄散步愛河灣、品嘗美食、看超人力霸王點亮港都夜空。𝟮𝟬𝟮𝟲，你準備好和超人力霸王相遇了嗎？而𝟮𝟬𝟮𝟲 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園，活動期間自𝟮𝟬𝟮𝟲年𝟮月𝟳日到𝟯月𝟭日止，地點就在愛河灣 & 高雄港16到18號碼頭。
