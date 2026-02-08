超狂年節禮盒開箱！「在地食品+1巧思」正妹立委驚艷：童年回憶全回來了

記者羅欣怡／桃園報導

立委陳菁徽開箱桃園市政府的春節禮盒。（圖／翻攝自陳菁徽臉書）

隨著春節即將到來，各式賀年禮盒紛紛出籠，比巧思、比創意！擁有醫師背景的國民黨不分區立委陳菁徽今（8）日在Fcaebook開箱桃園市長張善政致贈的「馬吉來」禮盒。這份禮盒讓陳菁徽驚喜連連，因為裡面除了裝滿充滿兒時回憶的桃園在地品牌商品外，還是一個可以互動的彈珠台，有得吃又有得玩，立即擄獲芳心。

陳菁徽在影片中指出，禮盒主打「桃園製造」的年味，集結桃園在地最值得驕傲的食品，很多零食大家過年也都一定有，只是不知道是在桃園生產的而已。她舉例，像是桃園限定版的「維大力」、經典零嘴「元本山海苔」、復古款「義美巧克力夾心酥」、祈求好運的「乖乖」以及足球巧克力球，都是許多人的童年回憶，尤其是特製的巧克力金幣，隨機印上桃園地圖、招財進寶以及桃園吉祥物Y桃和園哥等，可以說處處充滿巧思。

禮盒不但加入在地生產的食品，還可以變身成為彈珠台。（圖／翻攝自陳菁徽臉書）

除了桃園製造的經典食品外，禮盒第二層的「新年彈珠台」更讓陳菁徽童心大發，當場玩了起來。她還秀了一手打彈珠技巧，獲得「四季安康」、「三陽開泰」等新年祝福語，非常應景又好玩。對此，陳菁徽對張善政帶領的桃園市府團隊創意給予「一百分」的極高評價，同時祝「大家馬上彈好運！」。

貼文貼出後引起許多網友留言讚賞，「這個太有了，好有創意」、「好用心的禮盒」、「好有在地味和創意」，還有網友補充，桃園製造的產品其實非常多「這可能要10多箱才夠裝」，顯見這次桃園市府的「馬吉來」禮盒，成功行銷了桃園的在地產業跟城市創意。

