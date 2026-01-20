超狂年薪460萬！Google子公司在台徵人「門檻超低」 粉專曝「神級亂鬥」真相

Waymo近日在台灣釋出多項職缺，年薪最高上看460萬，在科技圈引起不少人討論。翻攝自Waymo官網



Google母公司旗下自動駕駛領頭羊Waymo近日擴大在台招募，釋出多項工程師職缺，其中軟體工程師年薪最高可達台幣460萬元，且應徵門檻並不算高，消息一出立刻在科技圈掀起熱議。不過科技粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」指出，真正的挑戰恐怕集中在後面的面試與測驗。

隸屬於Alphabet體系、同為Google母公司旗下的Waymo，近日在官方招募網站釋出多項台灣工程職缺，官網標明年薪範圍落在台幣380萬至460萬元之間，符合資格者還有機會參與公司規劃的年度獎金、股權激勵計畫，以及完整的福利方案，整體條件在台灣工程師市場中相當具吸引力。

值得注意的是，此次招募基本條件僅要求資訊工程或相關科系學士學歷，並具備3年以上軟體開發或Python實務經驗，同時需能以英文與美國團隊溝通，若擁有相關碩士學位、網路或系統經驗，甚至具備國際或亞洲工作背景，則被列為加分項目。

除了軟體工程師外，Waymo此次也同步開放硬體相關職缺，根據官網資訊，電子驗證工程師年薪約240萬至290萬元，硬體測試工程師則約220萬至226萬元，雖然薪資不及軟體工程師，不過在國內仍屬於高薪水準，也被外界解讀為Waymo在台布局並非短期試水溫，而是朝向軟硬體整合長期發展。

不過粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」指出，國際級科技公司往往只設定最低入門條件，目的就是希望讓所有高手都有資格進來拚實力，真正的淘汰關卡集中在後續面試與實務測驗階段，到時候可能會引來各路大神大亂鬥，「符合最低標準，那你鐵定要很強。」

消息曝光後，瞬間在科技圈引發熱烈討論，不少人對薪資水準表示驚艷，紛紛直呼「大家快上」、「我進不去沒關係，各位兄弟快上」、「好像變多了，是通膨嗎？去年記得沒那麼多」、「台大資工OK吧」，也有人冷靜分析薪資與職位配置，認為評價仍見仁見智。

