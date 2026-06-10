超狂捷報！台積電5月營收達4169億 年增30% 創單月史高

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台積電5月營收達4,169.75億元，超越今年3月營收，躍升為單月新高。路透社



晶圓代工龍頭台積電今（6/10）公布5月營收報告。受惠AI應用席捲全球，先進製程供不應求，台積電5月合併營收約為新台幣4,169億7,500萬元，月增1.5%、年增30.1%，創下史上單月新高表現。

累計2026年1至5月營收約為新台幣1兆9,618億400萬元，較去年同期增加了30.0%。綜觀前5月表示，僅2月因天數少，營收額僅3176.57億元，其餘4個月皆突破4000億大關。

先前台積電史上單月營收最高是今年3月4,151.91億元，第2高是今年4月4,107.26億元，第3高是今年1月4012.55億元。甫出爐的5月營收達4,169.75億元，則超越今年3月營收，躍升為單月新高。

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台積電曾於4月法說會中公布第二季業績指引，預估第二季營收約介於390至402億美元之間（折合新台幣1兆2363億至1兆2743.4億），約季增10%，年增加32%。基於1美元兌31.7新台幣匯率假設，毛利率預計在65.5%至67.5%之間，營業利益率預計56.5%至58.5%之間。

台積電第一季毛利率展望為63%至65%之間，而實際毛利率高達66.2%，不但超越財測，且是史上最高，獲利能力大幅提升；因此提高第二季毛利率展望。

台積電董事長魏哲家曾於法說會表示，對未來數年AI大趨勢的信念仍高昂，並且相信市場對於半導體仍屬根本性需求。預估今年營收成長率超過30%；並預計今年的資本支出將接近520億至560億美元區間的上緣以投資未來成長。

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