超狂熟客自創「咖哩得來速」 取餐區秒變迴轉車道

南投縣 / 綜合報導

一起來看這段搞笑畫面！南投縣水里鎮一位超狂的熟客阿姨，晚餐時間想點餐，竟然直接把摩托車騎進咖哩店家的取餐區，讓這間咖哩店一秒擁有「得來速」。店家覺得很有趣，將畫面PO到網路上，網友們看到也笑翻，幽默表示，台灣人騎車想去哪就去哪，畢竟連跨年舞台都能去。

晚餐時間巴豆妖，一名阿姨就這樣，戴著遮陽帽，咕嚕地「咻」進咖哩店，騎著車帥氣登場，就算店內鋪著木地板，也阻擋不了進擊的阿姨，只有你想不到，沒有阿姨騎不到。

廣告 廣告

進店點餐，短短一分鐘就瀟灑離場，不但俐落倒車迴轉，臨走前還不忘再聊兩句，讓店家笑翻表示，阿姨是直接把這裡，當成得來速嗎？當事店家說：「上次有一次是她拿外帶，就騎機車進來，然後這裡拿，再繞出去這樣。」當事店家說：「就很可愛，很有趣啊，因為不太會看到有人就直接騎進來到這邊，然後點餐這樣子。」

事發在南投水里一間咖哩店，店家表示，這個阿姨是常客，覺得畫面很有趣，才會分享到網路上，網友見狀也笑稱，這在中南部真的見怪不怪，還有人表示，台灣人騎車想去哪就去哪，畢竟連跨年舞台都能去，但也有民眾看了捏把冷汗。

民眾說：「我覺得很不好欸，因為這樣機車騎進來的話，如果有人要買，會怕撞到還是怎樣。」雖然店家不介意，但就擔心發生擦撞意外，阿姨下次想吃咖哩，還是多走兩步吧。

原始連結







更多華視新聞報導

麥當勞APP將推「手機點餐」 內用「入座點餐」免排隊

加州速食店時薪台幣650元 AI自助點餐省成本

疑左轉燈秒數短.標線亂！ 機車騎士卡路中.進退兩難

