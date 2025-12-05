超狂組合！五月天阿信加入F4 周杰倫助陣藏半年曝驚喜

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合作新歌。（圖／相信音樂音樂提供）

周杰倫、五月天阿信、言承旭、吳建豪、周渝民推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，此曲由周杰倫作曲、阿信作詞，世紀級兩強聯手，攜手寫下前所未見的傳奇新篇章，這首歌是一眼瞬間的默契，是信念裡成長的樂章，更是一種曾經並肩成長、彼此照亮、跨越二十多年仍能在同一片夜空相遇的默契。

早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫回：「不錯喔！」但轉眼大巨蛋唱完歌還沒收到歌曲，到了9月阿信再傳訊問周杰倫，周杰倫反出考題要阿信先寫詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」

廣告 廣告

言承旭、吳建豪、周渝民多年後再次在樂壇攜手合作，吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」言承旭回想到過去的自己，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」周渝民感觸極深地說：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／華視男主播性騷女同事5年 公司2個月後開鍘下場GG了

擔心兒結紮雄風不再！婆婆批評媳婦「逼他去勢」 醫急澄清

老師我的作業被鹿吃了！小鹿突襲教室嚼試卷 學生全場驚呆：吃透知識點