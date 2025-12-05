超狂聯動！周杰倫x五月天阿信xF3合唱震撼曝光 言承旭鬆口：很珍惜這樣緣份

F3言承旭、吳建豪跟周渝民將在12月19到21日於上海的梅賽德斯奔馳文化中心開唱，並加入五月天主唱阿信，先前遇到會有新歌，5日突然上架由言承旭、吳建豪、周渝民跟五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，歌曲由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，超狂的夢幻聯動轟動2025年的12月。

事實上早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，五月天阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫回：「不錯喔！」但轉眼大巨蛋唱完歌還沒收到歌曲，盼啊盼啊，到了9月，阿信再傳訊問周杰倫，周杰倫反出考題要阿信先寫詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」完成這首堪稱史上最強聯手的新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。

廣告 廣告

言承旭、吳建豪、周渝民在戲劇、電影、音樂各有一片天的三人，多年後三人再次在樂壇攜手合作，又有周杰倫、五月天阿信助陣，五人唱得開心，也玩得盡興，也從中獲得感動。吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」包容年輕的自己，允許一切的發生，把最好的人事物留在身邊，言承旭回想到過去的自己，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」

周渝民感觸極深地說：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上〈恆星不忘Forever Forever〉，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導