超狂銅板價！ 好市多熟食區「3品項」突降價 降幅逾2成





不少民眾在逛完美式賣場好市多（COSTCO）後，都會去熟食區用餐，不過今（22）天有眼尖的民眾發現，好市多在IG發布限時動態表示，美式、拿鐵咖啡降價10元、披薩也降為299元。

根據好市多官方IG帳號顯示，美式咖啡原價49元，降價為39元，拿鐵咖啡原價39元，降價為29元，降幅約20%至25%，而好市多披薩也微幅調降，從300元降為299元。

▼好市多咖啡降價。（圖／截自好市多IG）

▼好市多披薩降價。（圖／截自好市多IG）

至於降價調整原因，好市多業者說明，這次的降價調整不是特定期間的促銷價格，而是會一直持續。公司將持續檢視商品售價，並依市場狀況與成本變化進行機動調整，以維持價格競爭力，同時以回饋會員作為重要且核新的方向。

（封面圖／翻攝自Google maps）

