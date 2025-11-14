超狂防水引熱議！泉月樓行館「多項違規」曝 縣府：列管排拆

宜蘭泉月樓行館成功阻擋水患，卻遭爆涉及違建。（圖／泉月樓行館提供）

近日宜蘭地區遭遇強降雨，各地區受災嚴重，其中一間位於冬山鄉的泉月樓行館引起社會關注。這棟建築在周圍地區幾乎全部淹沒的情況下，仍矗立在水中保有原本氣派，宛如一座獨特的水上民宿。該行館利用圍牆、擋水板及防水閘門成功抵擋水患，然而隨著民眾熱議其防水奇蹟，卻也揭露了該建築涉及違建的問題。

宜蘭泉月樓行館成功阻擋水患，卻涉及違建。（圖／泉月樓行館提供）

宜蘭縣惜溪聯盟召集人康芳銘指出，農地本來就是一個蓄水空間，土地的90%應該作為蓄洪的空間。他強調該行館不僅農舍超過使用面積，更嚴重的是整個區域全部用圍牆圍起來，使得原本應該提供蓄水功能的農地完全無法發揮作用。依照規定，建築面積只能占土地面積的10%，但僅憑目視即可發現該行館明顯超過這個比例。

廣告 廣告

宜蘭縣建設處長邱程瑋證實，這間名為泉月樓的渡假行館約有3400多平方公尺是合法的，但另外還有200多平方公尺屬於違建。他表示，縣府早在2024年就已經開出違章拆除處分書，目前已列管排拆。不過由於全縣目前有3000多件的違章列管案件，拆除工作會依照影響公共安全的嚴重程度進行強制拆除。

根據縣政府提供的資料，泉月樓渡假行館涉及多項違規問題。除了違反區域計畫法，可能面臨6至30萬元的罰款外，部分館舍還未取得民宿登記證，違反發展觀光條例，縣府將持續複查，可能再罰10至30萬元。環保團體更進一步指出，行館基地的圍牆會讓周邊其他區域淹水情況更加嚴重，因此應該優先強制拆除。

對於這些違建問題，業者目前尚未做出回應。泉月樓行館，防水有成 一夕爆紅，卻也爆出建築違建問題。

更多 TVBS 報導

普發一萬查詢懶人包｜登記進度、入帳時間，6大失敗原因補救一次看

母語傳承！高市圖鳳山二館「臺語專區」啟用 打造親子共讀新場域

五星逆行！4星座「財星入命」 年末正財大爆發

衣服曬不乾有臭味！4招「速乾法」急救 家中沒烘衣機必學

