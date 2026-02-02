超狂電輔車嬤逆向迎面來 駕駛嚇狂倒退10公尺

花蓮一名駕駛在路口右轉時，遇到騎著電動四輪輔助車逆向行駛的阿嬤，駕駛按喇叭提醒，對方卻完全不讓。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





花蓮一名駕駛在路口右轉時，遇到騎著電動四輪輔助車逆向行駛的阿嬤，駕駛按喇叭提醒，對方卻完全不讓，駕駛嚇得趕緊倒車近十公尺，才避免發生意外。

雨天路滑，駕駛轉彎時，減速慢行，沒想到卻遇上這道路隱藏的移動神主牌。阿嬤你要去哪裡，騎著紅色電動車，從對向鬼切變成逆向直直衝，即便被按喇叭還是不停，照樣把油門催下去，看到駕駛倒車，依舊繼續往前騎。

事發就在花蓮玉里，這名阿嬤完全不想避讓，而駕駛為了避免麻煩，趕緊倒車閃躲。結果阿嬤還持續往前逼近，最終駕駛倒退約10公尺後，這名阿嬤才轉進旁邊巷子內，讓駕駛超生氣，將影片PO到網路上，瞬間引發網友討論，有人說，碰到這種老人家，只能你退他進，不然真的無解。

