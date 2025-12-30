超狂！蔡依林大巨蛋「出現3層樓高公牛」 砸9億台幣帶12萬粉嗨3晚

蔡依林30日帶著「PLRASURE」世界巡演唱進大巨蛋，是她出道26年的大巨蛋初體驗，她用五大故事章節，結合六大奇幻華麗場景，一開場就震懾全場，用3層樓高的巨型公牛繞場，宛如一場4萬人慶典，她也實現聽歌會上想把演唱會變成樂園，共有20隻奇幻混種動物傾巢而出，光這些巨型動物就花費1.7億台幣，而她演唱會總共投入9億台幣，帶著3場12萬粉絲連嗨3晚。

蔡依林演唱會出現三層樓高的巨型公牛。（圖／讀者提供）

而這個史詩級的演唱會腳本，早在《PLRASURE》專輯發行前便已成形，從15世紀畫家耶羅尼米斯．波希的知名畫作《人間樂園》得到靈感，從去年夏天就親自構思故事輪廓與脈絡，以「探索人性慾望與自我覺醒的旅程」為故事主軸，衍生出五大章節。

廣告 廣告

五大章節包含「THE GIRL IN THE GARDEN “EXODUS”( 花園中的女孩”出走”）」、「PLEASURE ECHOES PAIN(愉悅在苦痛中迴盪)」、「SURRENDER THE FOOL(愚者的奉獻)」、「BEFORE THE TRUTH(真相之前)」、「THE GARDEN OF HER OWN(她創造的花園)」，娓娓道出女孩因對完美樂園產生疑問而選擇出走，經過人性七情六慾的試煉，在歷經人生、愛情的迷惘及蛻變後最終重返樂園，發現出「真正的樂園，其實掌握在自己手中」。

為了因應大巨蛋的舞台，蔡依林帶上來自全世界的36位菁英舞者及特地舞群，連同舞台上12位樂手所加總起來的服裝造型就多達180套，包含蔡依林的七套《PLEASURE》戰袍，讓整體造型費就高達5千萬台幣！

而蔡依林也遠赴LA拍攝五支串場影片，共花費5千萬台幣，硬體成本2.8億、道具製作加運費1.7億，製作成本2.5億，國際級視覺特效製作1億台幣，加上造型5千萬，為了這三個愉悅的夜晚，共花費9台幣。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導