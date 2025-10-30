超狂！不可能正在被改寫 超過1公斤999.9純金縫製經典Nike Air Force 1
記者李鴻典／台北報導
來自台灣的潮流黃金品牌 kim-a:，於 2024 年正式成立。品牌承襲家族四十年金工技藝，融合當代藝術與設計語彙，重新定義「黃金」的可能性，首創將純度 999.9 的真金，轉化為可堆疊、可玩賞的創意積木，兼具投資價值與收藏趣味，打造出新世代的「黃金新語言」。
kim-a: 參展 2025 ComplexCon Las Vegas 潮流藝術盛會，以「999.9 純金縫製 Nike Air Force 1」為創作主題，展開一場前所未有的工藝實驗。作品在 Nike 台灣的支持下完成，不僅是一次設計的挑戰，更是一場跨越文化與世代的深層對話。此作品隨後也將回到台灣進行期間限定展出，並預計展開其他國際城市巡展。
自 1982 年誕生以來，Nike Air Force 1 已超越運動鞋範疇，成為街頭文化與時尚歷史中最具象徵性的符號之一。它跨越世代與疆界，歷經數十年依然持續創新，象徵著「經典不滅」的精神。kim-a: 延續家族四十年金工傳統，將柔軟而珍貴的金屬化為可縫製的金線，逐針嵌入鞋面皮革，讓金屬與皮革相融，為經典注入嶄新的生命。在這個當下，Air Force 1 不再僅是符號，而化為可被觸摸、被感知的永恆象徵。
黃金工藝的挑戰不僅在於材料的珍稀，更在於其幾乎無法被「縫進」皮革之中。黃金線柔軟且脆弱，每一次刺入都可能斷裂或變形。為了讓傳統金工與鞋履工藝之間達到完美平衡，團隊反覆測試線材的張力、角度與皮革厚度，最終克服技術難題，實現了這項創舉。當「現代黃金鞋」的藝術構想呈交給 Nike 台灣團隊時，隨即獲得高度認同與支持。雙方對於「以黃金工藝重新詮釋經典鞋款」的理念產生共鳴，共同推動這場跨領域、跨世代的創作實驗。這不僅是一項製作挑戰，更是以執著與信念，將「不可能」鍛造成「永恆」的實踐。
這件作品同時呼應 Nike「Why Do It?」 精神——偉大並非天生，而是一次次選擇與持續堅持的結果。將純金縫入皮革，是對「挑戰不可能」的極致實踐；完成這雙鞋，正是 kim-a: 對「Why Do It?」最浪漫的詮釋。
創作靈感取自古老神話「金烏 × 玉兔」。在東方傳統中，三足金烏象徵太陽，燃燒無盡能量並不斷前行；棲於月宮的玉兔則代表寧靜、守護與重生。日與月、黑與白、動與靜，共構宇宙韻律，體現陰陽相生、循環不息的哲思。kim-a: 將此意象融入 Nike Air Force 1 經典鞋款，使鞋履不再只是運動或潮流的載體，而成為文化與工藝的承載者。
鞋面上，金烏與玉兔彼此映襯，形成黑白、光影、動靜的對話；隨步伐而動，球鞋化身流動隱喻，每一次穿著都呼應日夜交替與永恆循環。這雙以純金縫製的 Nike Air Force 1，不僅呈現極致工藝，更透過可觸材質與神話符號，再現文化意涵，回應人類對宇宙秩序與永恆生命的追尋。
Nike Air Force 1 黃金鞋的最大挑戰在於將「AIR」純金字體嵌入橡膠鞋底。製作過程需為左右腳分別打造專屬鋼製模具，以確保結構絕對精準，金屬才能無縫契合。由於黃金極為柔軟，稍有不慎即可能變形或刮傷，因此整個嵌入過程完全依靠手工操作，其難度可比擬珠寶鑲嵌鑽石。鞋頭與後跟近千顆經典星形壓紋，先透過 3D 掃描建模，再以 999.9 純金重新鑄造，每顆星紋需手工修整、拋光並精準嵌回鞋底。每顆星的密度、定位與光澤都需精確掌控，避免變形或黯淡，融合精密科技與傳統金工，展現對細節的極致追求。
將 999.9 純金拉製成直徑僅 0.1 毫米的金線，是對工藝的極限挑戰。金線柔軟、延展性高，難以保持縫製所需的韌性與穩定性，也難以直接穿透皮革。刺繡師傅必須全神貫注，精準掌控針線角度與力度，使金線既牢固嵌入鞋面，又不斷裂。縫線密度需嚴格掌握，以兼顧結構功能與光澤美感，每一道縫線都是技術與耐心的結晶。
製作始於將全新 Nike Air Force 1 完整拆解，並依黃金嵌入需求重新規劃結構。每一步都需考量皮革承受度與縫合精準性，線孔必須預留妥當，避免重組時錯位或破壞黃金。縫合過程需小心避免刮傷或斷裂，每個步驟—上膠、加熱、修整—皆須依序完成，無容錯與重來空間，以確保鞋款完整性。
最終，純金 Nike Air Force 1 完美誕生。此作品不僅突破鞋履工藝技術極限，更將傳統金工與當代鞋履設計緊密結合，成為獨特的藝術實驗案例。它象徵著「不可能正在被改寫」的精神，也彰顯藝術與工藝跨越邊界的無限可能。
kim-a: 將藝術工藝延伸至收藏與客製領域，推出「現代黃金鞋定製計畫」。每一雙皆使用超過一公斤純金為核心材質，由工藝師手工打造，象徵極致工藝與獨一無二的收藏價值。品牌同步推出黃金鞋帶、黃金積木鞋扣等衍生藝術作品，讓更多人能以不同形式收藏與體驗「現代黃金鞋」的精神。此計畫面向追求獨特收藏價值的藝術愛好者、文化領航者與跨界創作者，並向街頭文化精神致敬，從潮流圈的引領者到品味收藏者，他們在意的不僅是外在造型，更看重這雙鞋所象徵的理念與信念。每一雙「現代黃金鞋」皆採預訂製作，象徵專屬與唯一。欲了解更多資訊或預約定製，可透過 kim-a: 官方網站洽詢，享受一對一專屬收藏服務。
GENTLE MONSTER 以 Hunter Schafer 主演、Nadia Lee Cohen 所執導的品牌短片《THE HUNT》揭開序幕，正式發佈2025秋季系列。本系列以極簡輪廓更迭細節，延伸品牌美學，並將創意構想開拓至更廣闊的領地。發佈同時，GENTLE MONSTER 將推出互動遊戲，以帶來更多維度的體驗，展現全新世界觀下的2025秋季系列。
本次GENTLE MONSTER 2025秋季系列使用輕盈簡潔的輪廓勾勒出現代美學，纖巧鏡架與內斂細節盡顯精湛工藝，金屬色則如浮光掠影般構築視覺，塑造產品系列的平衡之美。由演員 Hunter Schafer 與導演 Nadia Lee Cohen 攜手打造的2025 秋季系列視覺短片《THE HUNT》，在一分鐘的篇幅裡，帶領大家進入一場迷離的夢魘——Hunter Schafer被困在遠郊小鎮，現實逐漸崩塌，幻化成驚悚電影中光怪陸離的戰慄場景。
台灣設計師品牌「yunivers hsieh」2025 年度鉅獻聯名企劃！攜手傳奇怪獸電影「哥吉拉 Godzilla」推出「 70 週年紀念聯名」！這次集結大銀幕初登場的哥吉拉、平成哥吉拉、正宗哥吉拉、機械哥吉拉、王者基多拉、摩斯拉，並壓軸推出 30 週年特別款，粉絲熟知為紅蓮哥吉拉的 1995 年版本，總共七款全新機械腕錶、兩款墨鏡、六款絲巾掛布！此系列為「台灣限定」聯名商品，並獲「東寶正版授權」。
此系列透過「超精細浮雕技術」與「 3D 立體微噴印」將哥吉拉的巨吼與力量完整呈現於腕錶之上，全系列更搭載「 BGW9 瑞士超級夜光」與「 20ATM 的專業防水等級」，就像是哥吉拉一樣的強悍！
這枚腕錶不僅記錄時間，更承載七十年的怪獸傳奇，當哥吉拉的身影環繞於腕間，你也將成為這部怪獸傳奇電影的一部分！即日起到12月22日，限時預購，採預購後生產，將於2026年5月30日前寄送出貨。
為慶品牌九週年，GOOPiMADE 再度突破框架，於年度企劃「Out of Circles」之下，攜手日本潮流指標人物小木基史（Motofumi “Poggy” kogi）與韓國首爾新銳鞋履單位 East Pacific Trade（EPT），共同推出三方跨國聯名作品。此系列不僅象徵品牌在不同文化間的融合與延展，更標誌著 GOOPiMADE 於時裝與街頭之間邁向嶄新的篇章。
繼首間實體據點 TESTING STORE A9 正式揭幕後，GOOPiMADE 於九週年之際持續展開多項企劃，而本次由 POGGY 本人親自操刀的合作系列，更成為品牌歷史上極具代表性的跨界合作。POGGY 也於10月30日親臨 GOOPiMADE TESTING STORE A9 ，與眾多潮流愛好者一同見證系列的正式亮相。
全球運動時尚品牌 PUMA 旗下 SELECT 系列展開超音速聯名，攜手經典角色 SONIC 音速小子與他的夥伴們彪速推出聯名系列。本次不僅由主角音速小子 Sonic 領銜登場，更邀請他的黃金拍檔塔爾斯 Tails 以及神秘強敵夏特 Shadow 一同加入，將遊戲中的「速度、友情與冒險精神」化作現實世界的潮流能量，與自由奔馳的藍色閃電開啟一場超越極限的追逐。
為慶祝聯名系列推出，遊戲《索尼克賽車交叉世界》同步開放 PUMA 專屬圖樣，讓玩家可免費下載八款 PUMA 限定車輛塗裝，自由改造自己的座駕，延續音速小子的冒險精神。PUMA x SONIC 音速小子聯名系列10 月 30 日 於指定櫃點正式開賣，同步推出孩童款服飾，讓大小朋友一同迎接音速小子的彪速世界——Ready, Set, GO!
另外，茶籽堂苦茶油製油所10月30日在宜蘭大南澳落成，首度以策展形式開放，完整呈現品牌十年來推動苦茶油復興與地方共生的歷程。製油所內結合30坪的專業製油空間與50坪的展覽區，以五大主題展區呈現從苦茶籽栽植、採收到製油與再生應用的完整過程。茶籽堂同步推出三大主題遊程，讓參與者能親身走進土地，理解苦茶油從產地到生活的故事。
