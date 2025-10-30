三立新聞網 setn.com

超狂！不可能正在被改寫 超過1公斤999.9純金縫製經典Nike Air Force 1

三立新聞網

記者李鴻典／台北報導

來自台灣的潮流黃金品牌 kim-a:，於 2024 年正式成立。品牌承襲家族四十年金工技藝，融合當代藝術與設計語彙，重新定義「黃金」的可能性，首創將純度 999.9 的真金，轉化為可堆疊、可玩賞的創意積木，兼具投資價值與收藏趣味，打造出新世代的「黃金新語言」。

kim-a:參展2025 ComplexCon Las Vegas潮流藝術盛會，以999.9純金縫製Nike Air Force 1為創作主題。（圖／品牌業者提供）
kim-a:參展2025 ComplexCon Las Vegas潮流藝術盛會，以999.9純金縫製Nike Air Force 1為創作主題。（圖／品牌業者提供）

kim-a: 參展 2025 ComplexCon Las Vegas 潮流藝術盛會，以「999.9 純金縫製 Nike Air Force 1」為創作主題，展開一場前所未有的工藝實驗。作品在 Nike 台灣的支持下完成，不僅是一次設計的挑戰，更是一場跨越文化與世代的深層對話。此作品隨後也將回到台灣進行期間限定展出，並預計展開其他國際城市巡展。



自 1982 年誕生以來，Nike Air Force 1 已超越運動鞋範疇，成為街頭文化與時尚歷史中最具象徵性的符號之一。它跨越世代與疆界，歷經數十年依然持續創新，象徵著「經典不滅」的精神。kim-a: 延續家族四十年金工傳統，將柔軟而珍貴的金屬化為可縫製的金線，逐針嵌入鞋面皮革，讓金屬與皮革相融，為經典注入嶄新的生命。在這個當下，Air Force 1 不再僅是符號，而化為可被觸摸、被感知的永恆象徵。

將「AIR」純金字體嵌入橡膠鞋底。（圖／品牌業者提供）
將「AIR」純金字體嵌入橡膠鞋底。（圖／品牌業者提供）

黃金工藝的挑戰不僅在於材料的珍稀，更在於其幾乎無法被「縫進」皮革之中。黃金線柔軟且脆弱，每一次刺入都可能斷裂或變形。為了讓傳統金工與鞋履工藝之間達到完美平衡，團隊反覆測試線材的張力、角度與皮革厚度，最終克服技術難題，實現了這項創舉。當「現代黃金鞋」的藝術構想呈交給 Nike 台灣團隊時，隨即獲得高度認同與支持。雙方對於「以黃金工藝重新詮釋經典鞋款」的理念產生共鳴，共同推動這場跨領域、跨世代的創作實驗。這不僅是一項製作挑戰，更是以執著與信念，將「不可能」鍛造成「永恆」的實踐。

這件作品同時呼應 Nike「Why Do It?」 精神——偉大並非天生，而是一次次選擇與持續堅持的結果。將純金縫入皮革，是對「挑戰不可能」的極致實踐；完成這雙鞋，正是 kim-a: 對「Why Do It?」最浪漫的詮釋。

創作靈感取自古老神話「金烏×玉兔」。（圖／品牌業者提供）
創作靈感取自古老神話「金烏×玉兔」。（圖／品牌業者提供）

創作靈感取自古老神話「金烏 × 玉兔」。在東方傳統中，三足金烏象徵太陽，燃燒無盡能量並不斷前行；棲於月宮的玉兔則代表寧靜、守護與重生。日與月、黑與白、動與靜，共構宇宙韻律，體現陰陽相生、循環不息的哲思。kim-a: 將此意象融入 Nike Air Force 1 經典鞋款，使鞋履不再只是運動或潮流的載體，而成為文化與工藝的承載者。

鞋面上，金烏與玉兔彼此映襯，形成黑白、光影、動靜的對話；隨步伐而動，球鞋化身流動隱喻，每一次穿著都呼應日夜交替與永恆循環。這雙以純金縫製的 Nike Air Force 1，不僅呈現極致工藝，更透過可觸材質與神話符號，再現文化意涵，回應人類對宇宙秩序與永恆生命的追尋。

製作始於將全新Nike Air Force 1完整拆解，並依黃金嵌入需求重新規劃結構。（圖／品牌業者提供）
製作始於將全新Nike Air Force 1完整拆解，並依黃金嵌入需求重新規劃結構。（圖／品牌業者提供）

Nike Air Force 1 黃金鞋的最大挑戰在於將「AIR」純金字體嵌入橡膠鞋底。製作過程需為左右腳分別打造專屬鋼製模具，以確保結構絕對精準，金屬才能無縫契合。由於黃金極為柔軟，稍有不慎即可能變形或刮傷，因此整個嵌入過程完全依靠手工操作，其難度可比擬珠寶鑲嵌鑽石。鞋頭與後跟近千顆經典星形壓紋，先透過 3D 掃描建模，再以 999.9 純金重新鑄造，每顆星紋需手工修整、拋光並精準嵌回鞋底。每顆星的密度、定位與光澤都需精確掌控，避免變形或黯淡，融合精密科技與傳統金工，展現對細節的極致追求。

製作始於將全新Nike Air Force 1完整拆解，並依黃金嵌入需求重新規劃結構。（圖／品牌業者提供）
製作始於將全新Nike Air Force 1完整拆解，並依黃金嵌入需求重新規劃結構。（圖／品牌業者提供）

將 999.9 純金拉製成直徑僅 0.1 毫米的金線，是對工藝的極限挑戰。金線柔軟、延展性高，難以保持縫製所需的韌性與穩定性，也難以直接穿透皮革。刺繡師傅必須全神貫注，精準掌控針線角度與力度，使金線既牢固嵌入鞋面，又不斷裂。縫線密度需嚴格掌握，以兼顧結構功能與光澤美感，每一道縫線都是技術與耐心的結晶。

製作始於將全新 Nike Air Force 1 完整拆解，並依黃金嵌入需求重新規劃結構。每一步都需考量皮革承受度與縫合精準性，線孔必須預留妥當，避免重組時錯位或破壞黃金。縫合過程需小心避免刮傷或斷裂，每個步驟—上膠、加熱、修整—皆須依序完成，無容錯與重來空間，以確保鞋款完整性。

將999.9純金拉製成直徑僅0.1毫米的金線，是對工藝的極限挑戰。（圖／品牌業者提供）
將999.9純金拉製成直徑僅0.1毫米的金線，是對工藝的極限挑戰。（圖／品牌業者提供）

最終，純金 Nike Air Force 1 完美誕生。此作品不僅突破鞋履工藝技術極限，更將傳統金工與當代鞋履設計緊密結合，成為獨特的藝術實驗案例。它象徵著「不可能正在被改寫」的精神，也彰顯藝術與工藝跨越邊界的無限可能。

kim-a: 將藝術工藝延伸至收藏與客製領域，推出「現代黃金鞋定製計畫」。每一雙皆使用超過一公斤純金為核心材質，由工藝師手工打造，象徵極致工藝與獨一無二的收藏價值。品牌同步推出黃金鞋帶、黃金積木鞋扣等衍生藝術作品，讓更多人能以不同形式收藏與體驗「現代黃金鞋」的精神。此計畫面向追求獨特收藏價值的藝術愛好者、文化領航者與跨界創作者，並向街頭文化精神致敬，從潮流圈的引領者到品味收藏者，他們在意的不僅是外在造型，更看重這雙鞋所象徵的理念與信念。每一雙「現代黃金鞋」皆採預訂製作，象徵專屬與唯一。欲了解更多資訊或預約定製，可透過 kim-a: 官方網站洽詢，享受一對一專屬收藏服務。

kim-a:參展2025 ComplexCon Las Vegas潮流藝術盛會，以999.9純金縫製Nike Air Force 1為創作主題。（圖／品牌業者提供）
kim-a:參展2025 ComplexCon Las Vegas潮流藝術盛會，以999.9純金縫製Nike Air Force 1為創作主題。（圖／品牌業者提供）

GENTLE MONSTER 以 Hunter Schafer 主演、Nadia Lee Cohen 所執導的品牌短片《THE HUNT》揭開序幕，正式發佈2025秋季系列。本系列以極簡輪廓更迭細節，延伸品牌美學，並將創意構想開拓至更廣闊的領地。發佈同時，GENTLE MONSTER 將推出互動遊戲，以帶來更多維度的體驗，展現全新世界觀下的2025秋季系列。

GENTLE MONSTER攜手Hunter Schafer以品牌短片《THE HUNT》揭開2025秋季系列序幕。（圖／品牌業者提供）
GENTLE MONSTER攜手Hunter Schafer以品牌短片《THE HUNT》揭開2025秋季系列序幕。（圖／品牌業者提供）

本次GENTLE MONSTER 2025秋季系列使用輕盈簡潔的輪廓勾勒出現代美學，纖巧鏡架與內斂細節盡顯精湛工藝，金屬色則如浮光掠影般構築視覺，塑造產品系列的平衡之美。由演員 Hunter Schafer 與導演 Nadia Lee Cohen 攜手打造的2025 秋季系列視覺短片《THE HUNT》，在一分鐘的篇幅裡，帶領大家進入一場迷離的夢魘——Hunter Schafer被困在遠郊小鎮，現實逐漸崩塌，幻化成驚悚電影中光怪陸離的戰慄場景。

yunivers hsieh哥吉拉70週年聯名系列腕錶1954-GODZILLA NT$12,800。（圖／品牌業者提供）
yunivers hsieh哥吉拉70週年聯名系列腕錶1954-GODZILLA NT$12,800。（圖／品牌業者提供）

台灣設計師品牌「yunivers hsieh」2025 年度鉅獻聯名企劃！攜手傳奇怪獸電影「哥吉拉 Godzilla」推出「 70 週年紀念聯名」！這次集結大銀幕初登場的哥吉拉、平成哥吉拉、正宗哥吉拉、機械哥吉拉、王者基多拉、摩斯拉，並壓軸推出 30 週年特別款，粉絲熟知為紅蓮哥吉拉的 1995 年版本，總共七款全新機械腕錶、兩款墨鏡、六款絲巾掛布！此系列為「台灣限定」聯名商品，並獲「東寶正版授權」。

yunivers hsieh哥吉拉70週年聯名系列腕錶1991 KING GHIDORAH 王者基多拉款NT$12,800。（圖／品牌業者提供）
yunivers hsieh哥吉拉70週年聯名系列腕錶1991 KING GHIDORAH 王者基多拉款NT$12,800。（圖／品牌業者提供）

此系列透過「超精細浮雕技術」與「 3D 立體微噴印」將哥吉拉的巨吼與力量完整呈現於腕錶之上，全系列更搭載「 BGW9 瑞士超級夜光」與「 20ATM 的專業防水等級」，就像是哥吉拉一樣的強悍！

yunivers hsieh哥吉拉70週年聯名系列腕錶1995 BURNING GODZILLA紅蓮哥吉拉款 NT$12,800。（圖／品牌業者提供）
yunivers hsieh哥吉拉70週年聯名系列腕錶1995 BURNING GODZILLA紅蓮哥吉拉款 NT$12,800。（圖／品牌業者提供）

這枚腕錶不僅記錄時間，更承載七十年的怪獸傳奇，當哥吉拉的身影環繞於腕間，你也將成為這部怪獸傳奇電影的一部分！即日起到12月22日，限時預購，採預購後生產，將於2026年5月30日前寄送出貨。

為慶品牌九週年，GOOPiMADE 再度突破框架，於年度企劃「Out of Circles」之下，攜手日本潮流指標人物小木基史（Motofumi “Poggy” kogi）與韓國首爾新銳鞋履單位 East Pacific Trade（EPT），共同推出三方跨國聯名作品。此系列不僅象徵品牌在不同文化間的融合與延展，更標誌著 GOOPiMADE 於時裝與街頭之間邁向嶄新的篇章。

GOOPiMADE攜手日本時尚指標小木基史POGGY打造成熟時裝系列。（圖／品牌業者提供）
GOOPiMADE攜手日本時尚指標小木基史POGGY打造成熟時裝系列。（圖／品牌業者提供）

繼首間實體據點 TESTING STORE A9 正式揭幕後，GOOPiMADE 於九週年之際持續展開多項企劃，而本次由 POGGY 本人親自操刀的合作系列，更成為品牌歷史上極具代表性的跨界合作。POGGY 也於10月30日親臨 GOOPiMADE TESTING STORE A9 ，與眾多潮流愛好者一同見證系列的正式亮相。

GOOPiMADE x Poggy x ept Libero V93 Special Edition。（圖／品牌業者提供）
GOOPiMADE x Poggy x ept Libero V93 Special Edition。（圖／品牌業者提供）
GOOPiMADE攜手日本時尚指標小木基史POGGY打造成熟時裝系列。（圖／品牌業者提供）
GOOPiMADE攜手日本時尚指標小木基史POGGY打造成熟時裝系列。（圖／品牌業者提供）

全球運動時尚品牌 PUMA 旗下 SELECT 系列展開超音速聯名，攜手經典角色 SONIC 音速小子與他的夥伴們彪速推出聯名系列。本次不僅由主角音速小子 Sonic 領銜登場，更邀請他的黃金拍檔塔爾斯 Tails 以及神秘強敵夏特 Shadow 一同加入，將遊戲中的「速度、友情與冒險精神」化作現實世界的潮流能量，與自由奔馳的藍色閃電開啟一場超越極限的追逐。

PUMA x Sonic the Hedgehog聯名系列。（圖／品牌業者提供）
PUMA x Sonic the Hedgehog聯名系列。（圖／品牌業者提供）

為慶祝聯名系列推出，遊戲《索尼克賽車交叉世界》同步開放 PUMA 專屬圖樣，讓玩家可免費下載八款 PUMA 限定車輛塗裝，自由改造自己的座駕，延續音速小子的冒險精神。PUMA x SONIC 音速小子聯名系列10 月 30 日 於指定櫃點正式開賣，同步推出孩童款服飾，讓大小朋友一同迎接音速小子的彪速世界——Ready, Set, GO!

另外，茶籽堂苦茶油製油所10月30日在宜蘭大南澳落成，首度以策展形式開放，完整呈現品牌十年來推動苦茶油復興與地方共生的歷程。製油所內結合30坪的專業製油空間與50坪的展覽區，以五大主題展區呈現從苦茶籽栽植、採收到製油與再生應用的完整過程。茶籽堂同步推出三大主題遊程，讓參與者能親身走進土地，理解苦茶油從產地到生活的故事。

茶籽堂製油所以製油工藝結合文化策展，五大展區展示土地生態系實踐成果。（圖／品牌業者提供）
茶籽堂製油所以製油工藝結合文化策展，五大展區展示土地生態系實踐成果。（圖／品牌業者提供）

 

