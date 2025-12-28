超狂！台北男騎迷你馬 衝武嶺追雪 遭警攔截罰

民眾騎著馬在武嶺停車場賞雪。（圖／東森新聞）





大陸冷氣團來襲，合歡山變成一片銀白世界，吸引大批追雪族湧入。就有一名來自台北的飼主，騎著馬在武嶺停車場賞雪，讓遊客超級興奮，紛紛搶拍留念。雖然太管處規定遊憩區可帶寵物，但飼主在馬路上「騎馬」已違反道交條例，最高可罰600元。若未依規定做好防護，恐再面臨國家公園法罰鍰，再罰1500元。



一片銀白世界裡，闖入一隻黑色身影。一匹可愛的迷你馬踏著雪來到大眾眼前，看到美麗的雪景，馬兒完全不怕冷，還直接在雪地裡打滾，逗趣的模樣讓民眾紛紛拿起手機搶拍。

遊客：「第一次看到，好誇張！第一次看到馬，然後來這個雪地裡很新奇。牠會不會怕冷？然後為什麼可以上來到這麼冷的地方？」



這名飼主是台北人，騎馬50多年，以前就曾經衝過武嶺，這次剛好遇到下雪，讓馬超級興奮。也有眼尖網友認出，這匹馬身上還掛著台北某間馬術俱樂部的汗墊，讓大家猜想，該不會飼主是一路騎著馬過來的？



馬術俱樂部林協理：「我們這邊的馬，完全沒有出去。以馬兒（保暖）來說（可用）馬衣，因為我們人要金裝，馬兒也是需要衣服也要穿，這樣子對於馬兒來說的話，牠就不會這麼的寒冷。也要看這匹馬牠有沒有剃毛，冬天幾乎各家馬場不太會剃毛。」



雖然馬面對各種環境都能快速適應，不過在冰天雪地裡，對於馬匹自身的健康及周遭遊客的防護，也是一大考驗。而這名飼主就被警方攔下，因為在馬路上騎馬已經違反道交條例，最高可罰600元。



太管處企劃經理課科長黃晧軒：「那目前攜帶寵物進入遊憩區，是沒有違反國家公園法相關規定。不過有沒有違反停車場法，以及是不是有做好相關的防護措施，太管處將偕同相關單位進行確認。」



保七總隊第九大隊副大隊長曾紹威：「若確認有違反禁止事項的規定，將可依規定裁處新台幣1500元的罰鍰。」



其實為了防範狂犬病，台灣的國家公園除了公路沿線以外，都全面禁止攜帶寵物進入。而武嶺停車場屬於太管處的遊憩區，按照規定必須要使用牽繩、箱籠或是其他的防護措施，民眾想帶寵物上山，也要注意相關規定。

