超狂！台南豆漿店「超厚肉鬆三明治」 網：無人能超越

台南市 / 綜合報導

你吃過巨無霸美食嗎？台南1間豆漿店，為了讓客人有飽足感，推出「巨無霸肉鬆三明治」，肉鬆份量多到超浮誇，不少顧客衝著它而來；而在嘉義1處市場的巨無霸牛雜湯，當日現熬湯頭，加上豐富的配料，有人遠從新北南下，前來朝聖，另外，高雄也有「巨無霸豬排飯」，店家使用1斤的豬排，肉比一般餐點多了2倍份量，盼能讓學生族群吃得過癮。

兩片吐司，放上超大一坨肉鬆，這肉鬆份量多到，難道現在是要開肉鬆派對嗎，裝袋過程，店員小心翼翼，因為肉鬆真的太多了，手稍微一抖，就會灑到桌面，餐抬上一整排巨無霸肉鬆三明治，吸引顧客朝聖，顧客說：「滑IG滑到，決定來朝聖，我覺得超級划算。」

廣告 廣告

台南這間豆漿店業者，為了想讓顧客有飽足感，在三明治撒上大量肉鬆，自從這樣做之後，1天多賣了10組以上，豆漿店業者小白說：「放越多客人買得越多，多放一點讓客人多吃一點，多吃開心啊。」

另外在嘉義，同樣也是巨無霸美食，超霸氣的牛雜鍋內，有牛肚、牛筋牛楠和大腸熬煮，不斷飄出陣陣鍋氣，香氣瀰漫整個市場，顧客說：「我是新北來的，有腸子有肉有肚，很豐富，我幾乎每個禮拜都會來吃。」業者陳小姐說：「從我阿祖開始就是用大鍋子，現在我們會越來越大鍋，湯頭會比較濃郁。」營業時間吸引滿滿人潮前來，業者說，湯頭都是當日現敖，料每天都不一樣，已經在市場飄香90年。

轉往高雄，巨無霸咖哩豬排，一塊塊肉，層層堆疊，份量到滿出來，再灑上咖喱和起司，超罪惡組合，業者說是專為學生設計，業者說：「學生說吃不過癮，所以我們又做了這個兩倍大的，肉的話，它重達一斤的肉。」裡面有自製黑咖哩重達1斤肉，比一般餐點多了兩倍的豬排，巨無霸美食，份量給好給滿，不只讓客人吃得過癮，也為店家累積人氣。

原始連結







更多華視新聞報導

King Size巨無霸粽風潮來襲 搶高端送禮市場

科大5學生困電梯自救開門爬出 校方：無下墜風險

中國學生來台審核趨嚴？ 陸委會駁：並無緊縮、阻撓

