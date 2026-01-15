超狂！台積電2025每股狂賺66.25元 Q4毛利率破6成

台積電董事長魏哲家。（圖／東森新聞）





昨（15日）台積電的法說，公布第四季營收也再度震撼市場！首度突破兆元，創新高，每股大賺19.5元，毛利率還直接飆上62.3%。董事長魏哲家直言「AI需求是真的」而且客戶都很有錢！需求爆棚、投資不手軟

AI到底有沒有泡沫？台積電董事長魏哲家說「需求是真的！」因為特別問了客戶的財報，說他們非常有錢，需求旺到爆，台積電繳出史上最狂第四季，合併營收約1兆460億，稅後純益5057億，毛利率首度突破6成，來到62.3％，EPS19.5元，而累計全年稅後純益66.25元，更給出超狂預測，第一季營收估346億－358億美元，預估今年資本支出，來到520-560億美元。

廣告 廣告

台積電董事長魏哲家：「在強勁需求下，憑藉我們專業的先進封裝技術，我們有信心，我們能繼續引領產業發展。」

說AI已經應用在日常生活，形成一種長期AI大趨勢，不過近期外界關注的美廠擴廠議題，魏哲家也親自回應，說目前亞利桑那廠的進度，良率和缺陷密度，已經幾乎等同台灣廠，雖然語帶保留，沒有談到要再蓋幾座，但也已經在當地買第二塊地，要來應對客戶需求。

台積電董事長魏哲家：「擴廠是要提供給強大AI需求，產能真的很緊，我們很努力去縮短那個界線。」

多次提到產能太緊，要盡力縮小供需差距，N2N2P製程也要上線，量產時程鎖定今年下半年，但要應付龐大量能，魏哲家也不諱言，最擔心台灣「電力」供應，電要穩了才能更積極衝，畢竟對手英特爾喊話要追，也正面回擊。

台積電董事長魏哲家：「你知道嗎？這不是用金錢來做比較的，我們怕他們嗎？不，我們有信心，讓我們的業務成長，如我們預期的那樣。」

說真正要讓先進技術落地，至少要花2-3年，要進到量產最少又要再1-2年，台積電會靠繼續推進，不怕對手穩扎穩打，神山地位穩固，也繼續締造奇蹟。

更多東森新聞報導

台積電勁揚45元創新高 台股大漲462點 衝破31000大關

神祕大咖也愛！南屯烤鴨店 迎來「重量級」貴賓

川普又出招！ 台積電跌25元 台股下跌149點

