超狂！在日本遺失旅蛙 發脆協尋真找到了

▲有網友去日本環球影城遺失了玩偶「旅蛙」，沒想到發在社群平台上協尋，最後真的把玩偶找回來了。（圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本環球影城是不少台灣旅客到大阪會安排的景點，不過有一名網友，近日在Threads上發文表示，孩子的玩偶「旅蛙」遺失了，並附上當天在環球休息的地方、包車路徑圖，希望有機會有人看到，幫他把旅行青蛙帶回台灣，沒想到才不到8小時，就有在日的台灣人找到玩偶，瞬間引發網友熱烈討論，更直呼「台灣人真的扯到爆」、「再次驗證脆真的是台灣人的賴群」、「竟然找到了 我還以為是太久不給食物離家出走」。

該名網友在Threads上發文「如果你有在環球影城看到一隻旅行青蛙，可以幫我帶回台灣嗎（哭）這五天拼命的守護，結果就走最後一天早上發現不見了！他是真旅行青蛙呀（哭）」，並附上孩子抱著的照片，期盼能有人能幫忙找回遺失的玩偶。

熱心網友也馬上轉發分享，沒想到有一名長期在日本環球影城當地陪的台灣網友在底下留言表示，可以協尋玩偶並帶回台灣，且沒多久後，他也回報已尋獲玩偶。

消息一出，讓眾人相當驚喜，原PO非常感動，並曬出他和拾獲者的對話截圖，不少人也相當開心，更直呼「太扯了 脆真的是台灣最大賴群」、「如果我小時候也有Threads，就能找回我最愛的娃娃了」、「高難度但竟然那麼快找回來，太感人了」。

