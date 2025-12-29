超狂！夜市套圈圈獎品驚見「台積電100股」 網友暴動瘋喊：我也要玩

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

「護國神山」台積電（2330）因在先進製程近乎壟斷性的地位，帶動其股價持續飆升，不斷吸引投資人押寶，今（29）日收盤價1530元更再次創下歷史新天價。不過今日社交媒體上瘋傳一則影片，一家夜市攤位的套圈圈遊戲中竟出現「台積電100股」的獎項，若套中以1530元計算，直接賺進15.3萬元，高額獎勵瞬間引爆網路熱議。

今（29）日社交媒體上瘋傳一則影片，「台積電100股」的字眼竟出現在一家夜市遊戲套圈圈的攤位中。（圖/翻攝自臉書爆料公社）

從網友分享的影片可見，該攤位除祭出台積電100股外，獎品還包括黃金一兩、日本東京與越南胡志明市五日遊、馬爾地夫五日行程，以及王品集團餐券等高價好禮。該網友甚至笑稱，「決定領錢出來把身家押在這」。

影片PO出後，留言區瞬間湧入「在哪裡？」、「我也要玩」等詢問，甚至有人直言要「跟這個攤位拚了」，話題熱度居高不下。

不過也有網友表示，「真的中了，老闆就會開始找各種理由不給了啦」、「套中就給你那塊牌子，確實套中什麼給什麼。沒問題的」、「想什麼？有一百股還需要擺攤！？」、「有一百股還在那擺夜市，另類的炫富嗎」、「夜市的都只有想辦法騙你上鉤，不太可能真有」、「中了也不會給，夜市的都這樣，只要你運氣爆棚，絕對各種理由說你犯規不算要重來一次」。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

