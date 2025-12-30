超狂！夜市套圈圈驚見「台積電100股」 網友直呼：老闆太敢擺

近期網路瘋傳一段影片，有網友在嘉義一家夜市發現，套圈圈遊戲中竟出現「台積電100股」的獎項，若以台積電29日創下的最高價1530元計算，套中就能直接賺進15.3萬元，吸引大批民眾前往挑戰，也讓網友直呼「老闆真的太敢擺」！

有民眾發現夜市裡的套圈圈遊戲中，居然看到「台積電100股」的選項，目擊的網友驚呆，馬上拿起手機拍下，並開玩笑表示「決定領錢來玩，把身家都壓在這」。影片PO上網後馬上引發熱議，留言各種詢問「這在哪裡？我也要玩」、「會不會是台雞店，送烤雞一隻」，還有網友留言笑稱，「老闆一天的心情都在波動，早上看盤大漲心痛，晚上顧攤套中心更痛」。

文章底下更有人開始換算，台積電1股1115元，100股就相當15萬1500元，而且昨天「護國神山」台積電收盤價來到1530元，更是再次創下歷史新天價，假設套中以1530元計算，等於直接賺進15.3萬元。

對此，老闆強調從來不騙人，敢擺就要敢出，而獎項除了台積電100股之外，還有更貴的黃金一兩，另外也有iphone17 1TB、價值5000元到1萬的洋酒，以及和可樂旅遊合作的日本、韓國、馬爾地夫、越南等地五日遊等獎項，目前被套中的最高獎項是2萬元的酒，雖然還沒有人套到最大獎，但還是吸引不少來逛夜市的遊客爭相挑戰。

嘉義／余孟潔 責任編輯／馮康蕙

