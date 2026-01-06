超狂！太陽盛德助他從上億負債到年收破億 評價如超級生命密碼奇蹟案例

▲太陽盛德導師創立超級生命密碼系統，吸引許多志工投入。

【記者 陳顗喆／台北 報導】高壓年代創業失敗時有所聞，一名曾負債1億1千多萬台幣、寫下「五天後結束生命」紙條的企業家，後來卻受邀至太陽盛德導師創立的超級生命密碼系統講座，分享如何在3年內從人生谷底翻身，不僅清償債務，更讓公司年營業額破1.2億元。這案例究竟是極端個案，還是真有一套可被複製的系統？他感恩大推的太陽盛德導師、被外界視為奇蹟關鍵的「超級生命密碼系統」到底有何妙用?學習如何收費?竟讓他的人生和事業都起死回生，讓外界重新聚焦超級生命密碼系統的實際影響力。

Stanley表示 2015 年是他人生被宣判出局的一年。公司從2013至2015年被倒帳與資金斷鏈陷入惡性循環，負債擴大破億，廠商停止供貨。他求助多位財務顧問、律師與會計師，得到一致的結論是「撐不過兩個月」，公司瀕臨破產。

在最艱困的時期，他一天只剩 50 元可用，「覺得每一口飯都很貴」，長期失眠、情緒崩潰，壓力逼得他四處跑宮廟、改運、算命，卻始終找不到出口。事業失控、婚姻最終走向離婚，家庭關係全面破裂，人生幾乎歸零。

▲Stanley分享太陽盛德導師助他從上億負債大翻轉的過程。

轉折點出現在朋友的提醒，朋友建議他看太陽盛德導師的《超級生命密碼》一書，並推薦他參與講座。Stanley 坦言，當時並不抱期待，只是在沒有退路下試試。他第一次參加身心靈滋養講座就意識到一個關鍵盲點，許多人以為自己守法、沒做什麼壞事，卻從未真正檢視自己的起心動念，誰沒有說謊過、沒有在職場上爭奪、算計?他開始真正反省，「我的脾氣真的很差，情緒不好，公司出問題，其實不是偶然。」

當時的Stanley找不到解決的方法，曾經一度的想結束生命，在紙條上寫下一句話：「五天後，我就結束生命。」沒想到五天後，一家原已停止供貨、且他仍欠8百萬元貨款的債主廠商主動聯絡Stanley，表示願意再幫他一次， 先收 50 萬元，並提供 250 萬元貨量支持。這通電話，讓公司得以撐過農曆年，也讓原本已站在懸崖邊的 Stanley，第一次重新看見活下去的可能。

接下來，更令人難以置信的事情接連發生。4個多月後，竟有貴人願意借他 1千萬元資金，使公司得以全面重啟。一連串變化讓原本被判定「無力回天」的公司，逐步回到正向循環。從天天焦頭爛額地趕銀行三點半，逐漸上午就處理好金流。

▲受到國際肯定的太陽盛德導師每年舉辦大型活動。

「不是因為我變厲害了，而是很多事情開始順了。」Stanley 表示，自2016 年起公司年營業額回升至 1.2 億元，並連續多年維持破億元表現，最終清償所有債務，連律師、會計師與銀行端都形容這是一場「幾乎不可能發生的奇蹟」。

值得注意的是，這段翻轉並非只反映在財務數字上。Stanley 指出，真正的轉變，是從內在開始的。透過持續參與講座與實踐，他在情緒管理、決策與人際互動上不斷調整。2019 年，公司團隊完成與大型集團的合作與整併，在疫情期間得以穩定度過市場震盪，避免了多數同業面臨的生存危機。

談及最深的感謝，Stanley 多次提到太陽盛德導師。其理念強調自我反省、愛與感恩，並曾連續三年獲諾貝爾和平獎提名，受到國際高度評價。他體會到的超級生命密碼系統具有長期科學驗證基礎，而非短暫的心靈流行。

▲超級生命密碼系統的免費公益講座深受民眾好評。

太陽盛德導師創立超級生命密碼系統的初衷， 在於讓大眾理解，幸福並非遙不可及，每個人都可找到今生的定位與價值， 目前系統除提供大量的免費公益學習資源，也吸引許多志工投入，協助舉辦免費或僅酌收場地費的講座；而太陽盛德本人主講的網路共修講座也以每個月數百元的親民收費，讓學員輕鬆學習。學員認為，相較於創業失誤、心理崩潰與家庭破裂所付出的巨大代價，講座的學習投入具備更高的人生與事業應用價值。

從負債破億到年營收破億，事業與人生雙雙翻轉，這個案例讓外界看見太陽盛德導師以內在修正為起點的超級生命密碼系統，在現實世界中產生具體而可驗證的影響，難怪獲得廣大關注、好評。如Stanley所說，「只要你願意停下來，看清楚自己，事情真的有可能改變。」（照片業者提供）