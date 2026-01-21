超狂！婁峻碩破尺度炸裂性感6塊肌 脫到剩紅內褲「充血8小時」

男星婁峻碩近期受邀參與品牌春節形象大片，挑戰個人螢幕最大尺度，僅穿一件紅內褲半裸入鏡，炸裂6塊肌大展精實好身材。不過為了展現最完美的一面，婁峻碩進行一個月「極致減脂」的魔鬼訓練，成功甩肉4公斤，體脂更飆降至12%左右。

男星婁峻碩近期受邀參與品牌春節形象大片，挑戰個人螢幕最大尺度。（圖／Calvin Klein 提供）

婁峻碩近年靠著音樂及戲劇作品人氣大漲，近期更成為時尚新寵兒，獲得國際時尚品牌邀請，參與拍攝春節形象照。他坦言，這次的合作是他人生中「夢想成真」的時刻，透露自接到正式邀約到開拍僅有一個月多的準備時間，讓他興奮之餘卻也充滿焦慮，「第一個反應是『我現在的身材真的可以拍嗎？』但又想到這樣的好機會一生可能只有一次，就算硬著頭皮也要上！」

為了能在鏡頭前展現更精實的身材，婁峻碩決定挑戰「不可能的任務」，特別求助教練進行一個月「極致減脂」的魔鬼訓練，除了天天上健身房操肌，更展開「無味人生」超級飲控。他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯與青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」

婁峻碩求助教練進行一個月「極致減脂」的魔鬼訓練，成功甩肉4公斤，體脂更飆降至12%左右。（圖／Calvin Klein 提供）

這段魔鬼訓練的日子，也成為婁峻碩與老婆焦凡凡的超甜日常。他透露老婆得知後不僅當起啦啦隊全力支持，更化身為「金牌營養師」親自為他備餐，每天嚴格把關飯量與肉量，「她會細心問我今天要吃幾克的飯？幾克的肉？雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」

在老婆的神助攻下，婁峻碩在短短一個月內成功甩肉4公斤，體脂更飆降至12%左右，刷新他人生中的最低體脂紀錄，不過自我要求極高的他，卻僅給自己打出60分的及格分數，「因為時間太趕，如果時間再充裕一點，我一定能做得更好！」

婁峻碩為了在鏡頭前呈現最佳狀態，竟然使出「隨行教練」大絕招，直接把自己的私人教練帶到拍攝現場隨操隨練。在長達8小時的馬拉松式拍攝中，只要導演一喊卡，他便抓緊時間抓著教練指導自己重訓，只為了讓肌肉維持在最緊繃的「充血狀態」。

婁峻碩脫到剩紅內褲。（圖／Calvin Klein 提供）

由於拍攝過程中橫跨三個外景及一個攝影棚，讓在休息空檔同步「操肌」的婁峻碩完全沒有喘息空間，甚至一度累到直呼：「真的沒力了！」他苦笑說：「為了讓每一CUT都看起來有肌肉膨脹且兼顧力與美的感覺，所以得一直重複訓練，到最後兩卡的時候，連教練都搖頭說『不行了』，因為肌肉已經徹底沒力，完全充不起來！」

值得一提的是，近期事業家庭兩得意的婁峻碩，將在今年三月中旬與焦凡凡迎來人生最重要的「心血結晶」，面對新手爸媽的挑戰，婁峻碩透露，早與老婆達成「兵來將擋、水來土掩」的默契，夫妻倆不預設太多立場，反而更珍惜現在的兩人時光。

為了幫孩子存夠奶粉錢，婁峻碩今年除了《百萬人推理》外，還有多部戲劇作品待發，他更透露新專輯也已進入錄製衝刺階段，並表示：「2026會是忙碌且豐收的一年，音樂作品絕對不會讓大家等太久！」也令歌迷們相當期待。

