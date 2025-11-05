超狂！安妮來台14年受肯定 赴韓國曝喜訊：謝謝台灣

安妮獲頒模特兒之星。（伊林娛樂提供）

來自俄羅斯的伊林娛樂藝人安妮，日前在韓國江原道舉辦的韓國「20th Anniversary of the Asia Model Festival」亞洲模特兒大賞頒獎典禮，獲頒「Model Star Award」模特兒之星。

安妮致詞時特別感謝台灣，「台灣，我摯愛的家，一個接納我、給我成長空間，讓我有機會展現熱情自我，同時參與有意義的事」。本月生日的她開心表示，獎項不僅是她來台第14年的成績單也是她最棒的生日禮物。

安妮近年致力公益，推動在世界偏鄉設立藝術學校，希望全球更多有夢想的孩子有機會學習跳舞、畫畫、唱歌等才藝，安妮致詞時不忘大力宣揚慈善，「我像夢一樣站在這裡，但也體悟到責任重大，藝人透過聲量和影響力，可幫助他人散播愛」，她感謝伊林娛樂，感謝所有陪伴她經歷這段旅程的所有人，讓她有能力回饋給社會。

安妮感性發表感言。（伊林娛樂提供）

安妮今年為推廣公益籌建藝術學校，在國外待了一陣子，後來回到台灣後，工作邀約不間斷，她深深感受到「被需要」，近期她將進劇組拍戲。

除了自己獲得獎項肯定，她最近還忙著準備「走鐘獎」的紅毯禮服。她說，妹妹Lena是旅遊YouTuber，今年入圍6項，她覺得妹妹一定會得獎，「我今年是以妹妹助理的身分到場，要幫她拍照，陪她走紅毯。」她說，全家人都很開心，「妹妹來台灣也10年了，我們各自努力，現在都獲得肯定，真的很棒！」

安妮上台前既興奮又緊張，她是第一個上台領獎的藝人，贏得熱烈掌聲。另2025伊林璀璨之星選出的模特兒組男女冠軍饒語書、曹文綺，也受邀參加走秀，其中女模特兒曹文綺，另獲得「亞洲品牌模特兒大獎」。

